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「順差在中國，利益在各方」進博會開幕 丁薛祥駁斥「擠壓論」

特派記者謝守真／上海報導
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第九屆進博會5日在上海開幕。圖為參觀者與機器人進行乒乓球比賽。（新華社）
第九屆進博會5日在上海開幕。圖為參觀者與機器人進行乒乓球比賽。（新華社）

AI摘要

文章摘要整理：

丁薛祥在進博會開幕致詞中強調中國擴大開放、反駁擠壓論，並以外資出口貢獻與貿易數據說明順差利益分布，展現對外合作與市場開放立場。

第九屆中國國際進口博覽會5日在上海登場，中國國務院副總理丁薛祥致詞時說，中國從不刻意追求貿易順差，但部分國外高科技產品「買不來、不讓買」，籲各國降低貿易壁壘。他還駁斥「中國擠壓論」稱，外資企業貢獻中國出口27%，「順差在中國，利益在各方」。

據中國海關總署近期公布的數字，今年前三季，中國累計出口總值3.37兆美元、年增21.3%；進口總值2.43兆美元、年增27.5%，貿易順差9381億美元。外界普遍預期今年全年中國貿易順差將再創新高。去年中國貨物貿易順差高達1.19兆美元‌，約占全球貿易順差的40%。

丁薛祥表示，舉辦進博會是中國支持貿易自由化和經濟全球化、主動向世界開放市場的舉措。中國總體關稅水平已降至7.3%，製造業領域外資准入限制措施已全面取消，負面清單管理模式也延伸至跨境服務貿易、數據跨境流動等領域。

丁薛祥說，當前經濟全球化遭遇逆流，全球發展不平衡問題突出，關鍵是如何實現貿易平衡。他提出四點看法：首先是共享大市場。他表示，中國貨物進口規模連續17年居全球第二，今年前三季進口增速達22.3%，超過出口增速近6個百分點；其次是深化投資合作。2025年在華外資企業貢獻中國整體出口的27%及順差總額的16%，近五年平均投資收益率約9%。

第三是加強創新賦能。他指今年前三季中國積體電路出口增長99.1%，高新技術產品對出口增長的貢獻率超過50%，中國產品競爭力源於科技優勢及企業長期投入研發，而非政府補貼；第四是增進理解互信。丁薛祥指出，部分中國高科技產品正常貿易受到干擾和制約，呼籲各國透過磋商化解分歧。

丁薛祥表示，中方有信心完成全年經濟社會發展目標任務，預計「十五五」末中國年度社會消費品零售總額將達人民幣60兆元（約8.98兆美元），服務業規模有望突破人民幣100兆元（約14.98兆美元）。

本屆進博會匯聚162個國家、地區和國際組織，4142家境外企業參展，整體面積首次突破44萬平方米。今年有30多家台企參展，較上屆增加。中國全國台企聯會長李政宏5日受訪表示，中國市場規模大、消費人口多，台商參展主要是希望拓展商機、尋求合作機會，AI及半導體相關產業也是布局方向。

精華 FAQ

  • 他表示中國從不刻意追求貿易順差，並反駁所謂「中國擠壓論」。丁薛祥強調，外資企業也深度參與中國出口與獲利，順差雖在中國帳上，實際利益是由各方共同分享。

  • 中國前三季出口3.37兆美元、進口2.43兆美元，貿易順差達9381億美元。丁薛祥並指出，在華外資企業貢獻中國整體出口27%，順差總額的16%，顯示外資在出口體系中占有重要位置。

  • 本屆進博會有162個國家、地區和國際組織參與，4142家境外企業參展，規模再創新高。30多家台企也來參展，並看好中國龐大內需、市場合作與AI、半導體等產業布局機會。

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