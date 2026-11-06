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美國期中選舉變天 中加相互豁免關稅延長2年

記者林宸誼／綜合報導
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中國官方宣布與加拿大雙方同意延長相互豁免關稅措施直至2028年底。圖為加拿大作為...
中國官方宣布與加拿大雙方同意延長相互豁免關稅措施直至2028年底。圖為加拿大作為主賓國參與今年4月海南舉辦第六屆中國國際消費品博覽會。（中新社）

AI摘要

文章摘要整理：

中加在北京重啟經貿合作並延長互免關稅2年至2028年底，加拿大農產品與部分中國鋼鋁、電動車安排同步延續，中方則向美方釋出擴大採購前提。

美國期中選舉變天後，中國官方宣布與加拿大雙方同意延長相互豁免關稅措施直至2028年底。代表加拿大輸中的菜籽餅粕、豌豆、龍蝦和螃蟹將再以低關稅率出口多兩年。今年1月加拿大總理卡尼訪中期間，中國還恢復了加拿大牛肉的市場准入。

然而，就中美農產品貿易合作，中國商務部新聞發言人黃玲5日表示，中方一直對擴大自美採購農產品持開放態度，但前提是雙方達成的「300億美元對300億美元」對等降稅安排落地。

中國商務部官網發布，商務部部長王文濤與加拿大國際貿易部長西杜（Maninder Sidhu）3日在北京共同主持召開第29屆中加經貿聯委會首次部長級會議。

王文濤在商務部文告中表示，中方將繼續落實好中加經貿合作路線圖，鞏固油氣能源、農水產品和消費品等傳統領域合作，進一步拓展新材料、先進製造、清潔能源、智慧農業等新興領域合作，為中加經貿關係發展提供有力支撐。

今年1月加拿大總理卡尼訪中期間，中加就處理雙邊經貿問題達成初步聯合安排。這是2017年以來加拿大總理首次訪問中國。加拿大總理辦公室還表示，卡尼將赴中國參加11月18日至19日在深圳舉行的亞太經合組織會議。

加拿大也將針對部分中國鋼鋁產品的關稅減免措施延長至2028年底。今年1月，加拿大還同意以較低關稅進口一定配額的中國電動汽車。

此外，黃玲5日在商務部例行記者會上指出，希望美方與中方共同努力，透過共同降低關稅、減少非關稅壁壘、擴大市場准入等方式，為兩國農產品貿易創造更多有利條件。

精華 FAQ

  • 雙方同意將相互豁免關稅措施延長至2028年底，加拿大輸中的菜籽餅粕、豌豆、龍蝦和螃蟹可續享低關稅待遇，並延續部分中方產品的減讓安排。

  • 中國商務部表示，中方對擴大自美採購農產品保持開放，但前提是雙方達成的「300億美元對300億美元」對等降稅安排必須先落地，並同步降低關稅與非關稅壁壘。

  • 王文濤與加拿大部長西杜共同主持第29屆中加經貿聯委會會議，並談到油氣、農產品、清潔能源與智慧農業合作；卡尼也將赴深圳參加11月APEC會議。

關稅 加拿大 商務部

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