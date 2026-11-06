我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台裔劉雲平料接眾院民主黨黨團主席 創國會亞裔最高紀錄

75歲「肥貓」鄭則仕不靠賣慘還清巨債 一輩子難忘劉德華救他

日相涉台爭議發言滿1年 中管制稀土 「釔」銷日劇減98%

記者賴錦宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

日媒共同社近日報導，半導體設備等不可或缺的原料釔，其主要品種氧化釔，在今年1至9月的對日出口量年減98%。日相高市早苗涉台爭議發言到7日滿一年，中方此前因相關言論啟動出口管制，在中日關係不見改善跡象下，日企擔憂庫存耗盡影響供應鏈。

釔是中國管制出口的七種稀土（釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔）之一，廣泛應用於航空發動機、醫療設備等，中國在釔的生產和精煉方面占全球大部分市占。

高市早苗去年11月作出涉台發言後，中方1月起加強包括稀土在內的兩用物項對日出口管制；中國面向全球的氧化釔出口量僅下降26%，為934噸，而對日出口的降幅尤為突出，對德國和南韓的出口則有所增加。

中國海關總署數據顯示，1至9月對日的釔出口量僅18噸，而去年同期為887噸，降幅明顯。日本一家大型電子零部件企業擔憂表示，「目前依靠庫存維持生產，但原料採購難度上升，前景令人擔心」。

中國對美出口量增長至約兩倍，但主要是2025年美中貿易摩擦導致對美出口大減後的基數效應，實際並未恢復到以往水準。由於美日供應鏈密切相關，川普政府已要求中國不僅是對美，也要增加對日本出口。

稀土 日劇 高市早苗

上一則

高層頻互訪 王毅會北韓官員 中朝關係升溫

下一則

武漢抗疫電影「白衣逆行者」積壓6年 上映前疑悄然撤檔

延伸閱讀

中對日本的釔出口大跌98% 日企憂庫存耗盡影響供應鏈

中對日本的釔出口大跌98% 日企憂庫存耗盡影響供應鏈
日相高市台灣有事答辯惹怒北京 中國對日稀土「釔」出口暴跌98%

日相高市台灣有事答辯惹怒北京 中國對日稀土「釔」出口暴跌98%
中國動作頻頻 1個月擴管數十種技術出口 備戰與西方大鬥爭

中國動作頻頻 1個月擴管數十種技術出口 備戰與西方大鬥爭
中國用黃豆忽悠美國？路透：其他採購進度落後 170億美元承諾恐跳票

中國用黃豆忽悠美國？路透：其他採購進度落後 170億美元承諾恐跳票

熱門新聞

上海夫妻遺贈畢生積蓄與房產救人，卻因高額稅費卡關。 （取材自新聞坊）

賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了

2026-11-01 08:30
習近平。(歐新社)

習近平清算高階將領 學者：解放軍失去干預政局能力

2026-10-31 15:12
中國首艘電磁彈射型航空母艦福建艦11月5日入列一周年。圖/新華社

福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣

2026-11-05 16:00
涉情色的水療足浴SPA會所。（取材自都市現場）

川男按摩時睡著 下體一陣冰涼 竟是女技師私自「手推」

2026-10-31 09:30
中國前國務院副總理劉延東10月28日因病在北京逝世，享年81歲。遺體11月3日在北京八寶山革命公墓火化。中新社

前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別

2026-11-03 12:45
中國手搖品牌蜜雪冰城位於香港旺角的門市10月已結束營業。(新華社)

港撤店潮未歇 台灣品牌清玉、大苑子10月全面撤出香港

2026-11-01 12:54

超人氣

更多 >
福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣

福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣
程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈

程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈
彭博：民主黨成為國會多數對民眾荷包有哪些影響

彭博：民主黨成為國會多數對民眾荷包有哪些影響
易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角爆詳情「你嫖我是事實」

易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角爆詳情「你嫖我是事實」
選後川普政府首位高層走人 預測市場押注下一個是誰

選後川普政府首位高層走人 預測市場押注下一個是誰