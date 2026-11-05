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中首鬆口：就APEC三方峰會 與美俄「保持著溝通」

記者張鈺琪、編譯茅毅／綜合報導
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中國領導人習近平（圖）、美國總統川普和俄羅斯總統普亭，可能舉行三方峰會。（路透資...
中國領導人習近平（圖）、美國總統川普和俄羅斯總統普亭，可能舉行三方峰會。（路透資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

中國首度鬆口稱就中俄美元首會晤持續溝通，外媒指三方正磋商於深圳APEC期間舉行峰會，但議程與烏克蘭、核武軍控分歧仍大。

今年亞太經合會（APEC）非正式領袖會議將於18日至19日在深圳登場。針對外界高度矚目的美國總統川普、俄羅斯總統普亭及中國國家主席習近平可能舉行三方峰會，中國外交部4日首度鬆口表示，「中方就中俄美元首會晤同相關方保持著溝通」。此前中方多次被問及相關計畫，均稱「沒有可以提供的信息」。

有外媒記者4日在中國外交部例行記者會上，援引英國金融時報報導，詢問北京、莫斯科及華府正安排三國元首在深圳APEC期間會晤，中方能否證實相關計畫？發言人毛寧回應稱，「中方就中俄美元首會晤同相關方保持著溝通」。

英國金融時報3日引述美中俄知情人士報導，美國、中國和俄羅斯官員正積極磋商，計畫在APEC非正式領袖會議期間，安排川普、習近平與普亭舉行美中俄三方峰會。

克里姆林宮發言人佩斯科夫證實，正進行籌備相關會議的工作。白宮則尚未置評。尚不清楚是美中俄共同推動此事，或中方分別和美方及俄方進行雙邊協商。東道主中國尚未決定是否舉行此一三方峰會。據傳美俄正力促中國同意舉行。

中國領導人習近平、美國總統川普（圖）和俄羅斯總統普亭，可能舉行三方峰會。（路透資...
中國領導人習近平、美國總統川普（圖）和俄羅斯總統普亭，可能舉行三方峰會。（路透資料照片）

另據俄羅斯衛星通訊社報導，正在中國訪問的俄羅斯聯邦委員會主席馬特維延科2日表示，三方會晤有可能舉行，若成行將是一次「歷史性會晤」。她說，目前各方正為會晤議程進行大量的準備工作，世界期待三國領袖就核戰爭不可接受等議題發出重要訊號。

至於會談議題，德國總統史坦麥爾轉述訪中期間與習近平的談話稱，當他問及是否可能討論烏克蘭議題時，習近平似乎有些困惑，習近平還明確表示，歐洲人必須坐到談判桌前。

促成三方峰會的最大挑戰，在於制定各方均能接受的議程。熟知俄方立場的消息人士指稱，俄方並不期望在三方峰會就俄烏戰爭問題進行實質性會談。川普雖對三方峰會持開放態度，但他強烈要求聚焦核武軍控。前白宮國安會議主任韋德寧認為，川普想針對中方近年大舉擴張核武庫存，但中方以美國核武庫存遠超中國為由，對此毫無興趣。

至於2月底開戰的中東戰事會否排入三方峰會議程，則仍是未知數。

中國領導人習近平、美國總統川普和俄羅斯總統普亭（圖），可能舉行三方峰會。（路透資...
中國領導人習近平、美國總統川普和俄羅斯總統普亭（圖），可能舉行三方峰會。（路透資料照片）

精華 FAQ

  • 中國外交部發言人毛寧表示，中方就中俄美元首會晤同相關方保持著溝通，這是北京首次對外承認相關接觸，先前則一貫回稱沒有可以提供的信息。

  • 英國金融時報報導指出，美、中、俄官員正積極磋商，計畫在今年18日至19日於深圳舉行的APEC非正式領袖會議期間，安排川普、習近平與普亭會晤。

  • 最大難題在於各方都想把自己重視的議題放進去，但立場差距很大。俄方不期待實質談俄烏戰爭，川普偏重核武軍控，中方則對美方核武庫擴張議題興趣不高。

APEC 普亭 俄羅斯

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