美中俄三方會談或成「雅爾達2.0」 分析：僅象徵意義

APEC非正式領袖會議本月中旬將在深圳登場，4日中國則視訊舉行雙部長會議，是非正式領袖會議前最高級別的會議。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 美中俄可能在深圳APEC舉行首次三邊會晤，但因烏克蘭、核裁軍等訴求差異大，外界普遍認為其象徵意義遠大於實際成果。

美中俄三大強權領袖可能迎來現代歷史上首次三邊會晤。中國外交部4日證實，正就11月中旬在深圳亞太經合組織（APEC）峰會期間舉行美中俄三方元首會晤，與美俄相關方保持溝通，對此，烏克蘭總統澤倫斯基 嚴正警告此會將成為劃分勢力範圍的「雅爾達2.0」。分析指出，三方關切的議題重疊極小，這場會晤政治象徵意義恐遠大過實質內容。

美國之音報導，美中俄三國首腦可能在APEC峰會期間會晤的消息是由俄羅斯 最早放出來的。總統普亭 除強調APEC是合適契機外，克里姆林宮更密集推動，發言人佩斯科夫指出各方均認為會晤恰當且非常有益，消息顯示普亭希望在會上談論烏克蘭問題，試圖透過談判結束戰事並爭取有利結果，同時藉由與美中領袖平起平坐淡化國際孤立形象。

烏克蘭總統澤倫斯基已經將這次會議與1945年的雅爾達會議相提並論。他警告說，計畫舉行的美俄中美三國會晤可能為三國提供重新劃分全球勢力範圍的機會。「我們真的不希望這次會晤變成雅爾達2.0、3.0、4.0」，導致勢力範圍的重新劃分。

報導指出，面對俄方熱絡態度，美中兩國則立場分歧。美國總統川普表態對會晤持開放態度，但他明確將重點放在推動三方無核化與核軍控協議，甚至直言參會並非主要為了烏克蘭。

中國國家主席習近平則對討論烏克蘭戰事與核裁軍均興致缺缺，德國總統史坦麥爾透露，習近平認為戰事屬歐洲衝突，歐洲代表必須參與談判，且中方多次拒絕核裁軍提議，堅持美俄須先大幅削減核武庫，中國外交部亦強調現階段要求中方參加裁軍談判並不公平合理。

針對「雅爾達2.0」猜想與三方角力，美國智庫布魯金斯學會學者何瑞恩指出，鑒於三方會談目標重疊度不高，其象徵意義或許遠大於實質內容。

香港明報報導，台灣學者荊元宙分析，三國領導人各自關心議題與利益差距相當大，主要目的是藉此展現處理大國關係的能力，川普欲延續個人外交風格、習近平可提升政治地位，普亭則能爭取戰後安全安排主導權。中國學者王義桅則表示，中國不接受「G2概念」，而是倡導多極化並願意藉東道主身分推動熱點問題解決。