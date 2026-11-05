新聞評論／川普慘敗需舞台 可能在APEC接受博弈條件

AI摘要 文章摘要整理： 本文指出川普期中選舉失利後成跛鴨，反而更可能借APEC深圳峰會推動美中俄會晤，並在議題與條件上作出讓步。

川普 確定輸掉兩院，進入了早已被預見的跛鴨階段。但一位跛鴨總統不代表就不再任事。他可能轉向更多外交博弈，為剩餘任期做出一點足供後人稱許、甚至於景仰的實績。

因此半個月後在深圳登場的APEC 峰會，川普不但將按其所承諾地赴會，傳說中的美中俄峰會的登場機率，就算不會因這次崩盤似地敗選而升高，也不會因此而削弱。

當內政上川普勢將四處受到掣肘時，唯一的舞台就是外交場合。而APEC峰會，就是展示他仍是這個星球上最重要的那位至尊人物，最近、層級最高、也最亮眼的劇場。

用這一角度看，他不單可能在這次APEC，分別與中、俄領導人舉行雙邊峰會，而多日以來遲遲無法敲定的川習普三方峰會，更可能在川普急欲展露鋒芒的心理背景下，拍板接受若干原不欲接受的博弈條件。

譬如，上個月他說，他願意最快下個月與習近平和普亭 舉行三方軍控會談，以討論核武及無核化問題，但這是美國試圖限制中國核武發展的陽謀，習近平勢必不願就範。川普若想讓三方峰會如期上演，可能就得同意放棄這一議題。或者，在北京提出接受習近平上桌的對價條件上讓步。

可以想見，這場峰會一定是在期中選舉塵埃落定，所有內外籌碼都已明牌的情境底下，美中俄才可能真正展開先期談判作業。但離APEC召開就只剩約半個月，這段時間的角力、切磋與拔河，將成為中美俄元首會晤能否實現的關鍵節點。

無論議題、議程或形式，三方都將短兵相接，並開始藉輿論或其他形式製造壓力，抬高己方籌碼。而這裡頭的博弈，特別是短時間的交鋒能否快速趨近彼此立場，並形成一定共識，才是峰會能否舉行的真正關鍵，而與美國期中選舉勝負關係不大。

似乎並沒急迫議題要談的北京，是否真有意願主辦並參與這場峰會呢？

人民大學重陽金融研究院院長王文上個月曾投書一家俄羅斯智庫所設的學術網站，該文即認為美中俄的二軌對話已獲致共識：如果大國陷入螺旋式惡性競爭，任何一方都無法獨善其身。他認為，這一認識為美中俄領導人會晤奠定了堅實的思想基礎。

王文的主張並不代表官方，但仍能反映北京對舉行一場三方峰會的核心思維。若以預防外交的角度看，美中俄峰會確可為王文所認為全球秩序正處於嚴重的「熵增」狀態，包括瀕臨失控的俄烏戰爭、風險外溢的中東衝突等，及早做出有效的應對措施。

很顯然，共和黨期中選舉慘敗，或許反而替川普掃除一段時間以來共和黨建制派對他的掣肘，讓他更願意大開大闔施展拳腳。只要習近平也有同等意願，美中俄峰會的登場機率，或許反而因這場期中選舉升高了，儘管三方仍有可能因為作業時間太過緊湊，失去為歷史翻開另一扉頁的契機。