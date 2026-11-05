北京稱「美國期中選舉是內政」 會續落實川習會共識

圖為9月底習近平（右）訪美時，在白宮與川普（左）邊走邊談。（取材自白宮官網）

AI摘要 文章摘要整理： 中國表示尊重美國期中選舉為內政，並稱將繼續落實川習會共識；多位專家認為，美國國會控制權更迭不會根本改變對華政策。

美國期中選舉 結果大勢底定，民主黨重掌國會參、眾兩院。中國外交部發言人毛寧表示，中方願繼續同美方一道，維護好落實好兩國元首重要共識。面對新國會可能會嘗試改善與美國傳統盟友的關系，中方專家指出，中美關係走向將由兩國雙方力量對比決定，不會因兩黨國會控制權更迭就發生重大變化。

民主黨在此次期中選舉中拿下國會參眾兩院控制權，在一些共和黨 的傳統票倉也成功翻盤。外交部發言人毛寧4日回應有關提問時說，期中選舉是美國內政，中方願繼續同美國一道，維護好落實好兩國元首重要共識，加強溝通，妥處分歧，拓展合作，構建基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係。

美國駐華使領館4日晚間，在其X帳號分享白宮十幾個小時前發出的影片，並且寫說：「步伐未曾放緩。美國永不退縮。川普總統正在讓美國再次偉大，並且絕不會放慢腳步。更多勝利。更強勢頭。敬請期待。」

對於外界關切國會政治版圖的改變是否可能導致華盛頓對北京的政策或談判空間受限？美國之音引述美國白宮副新聞秘書安娜·凱莉(Anna Kelly)表示，「川普總統的外交政策決定從未出於政治動機，而是以人民利益和國家安全為準則」。

對此，文匯報邀集專家對地緣政治新局做深度分析，認為美對華政策基本面不會有根本性改變。

浙江外國語學院美國研究中心主任王沖表示，共和黨選舉失利對中美關係帶來的影響有限。美國外交執行主導權仍掌握在總統手中，外交政策的具體落地由川普及其行政團隊負責，國會雖可通過立法、聽證、決議等方式施加干預，卻難以從根本上決定美國對外政策走向。

復旦大學國家安全研究中心執行主任沈逸指出，共和黨國會選舉雖然失利，但民主黨並未拿到兩院三分之二多數席位，無法強勢推動立法、推翻總統否決權。所以未來局勢發展，將更多體現在美國國內政治博弈層面。

報導指出，對於兩國經貿政策，沈逸認為，關於中美之間已經商定的關稅經貿政策，大概率會在現有協議框架內落地，這由美國經濟產業結構、中美雙方力量對比決定，並不取決於民主黨、共和黨哪一黨掌控國會。美國關稅經貿政策調整方面，後續推進存在不確定風險；科技產業打壓政策方面，相關舉措落地時可能出現意料之外的擾動等。但目前衝擊還在可控範圍。

中國外交部發言人毛寧。（取材自中國外交部網站）