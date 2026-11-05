美期中選舉重挫 川普心情料變差 北京或成替罪羊

美期中選舉重挫共和黨，專家：川普找出氣筒「中美摩擦遲早爆發」。示意圖。（路透資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 美國期中選舉若削弱川普影響力，國會可能推動更強硬的反中法案；但北京握有稀土籌碼，川普未必敢全面挑釁，較可能轉向其他替罪羊。

針對3日美國期中選舉 ，南華早報分析，若總統川普 步入跛腳期，較不受其牽制的議員可能推動更多反中法案。專家則說川普可能會找替罪羔羊，但北京握有稀土 礦產，川普的矛頭可能指向別處。

報導說，過去一年川普對中國立場遠比國會與內閣中許多人溫和，北京樂見這樣轉變。但隨著川普影響力下滑，不再受制的國會可能開始反擊，對北京言詞也會更強硬。

川普與中國國家主席習近平去年10月在南韓釜山會晤後，美中關係趨於穩定；但川普向來說翻臉就翻臉，北京仍可能成為攻擊目標。

華府智庫史汀生中心中國計畫主任孫韻說，「大家都相當確定選舉結果會讓川普在很多事情上心情變差，他可能找替罪羔羊。他會不會怪中國沒給他更大的外交勝利以扭轉期中選情，這很難說」。

歐亞集團資深分析師傑瑞米．陳（Jeremy Chan）則認為，北京握有稀土牌，川普不會挑起這場衝突，「更大的風險在2027年，屆時習近平專注在中共21大，兩人親自會面的機會變少」。

他說，中方人士私下透露，雙方摩擦遲早會爆發，「對台軍售不可能無限期延後，除非有辦法舒緩雙方壓力，否則光憑慣性就可能讓情勢惡化」。

分析人士說，隨著川普對行政、立法、司法三權的掌控減弱，他可能更聚焦幾乎不受限制的行政命令與外交政策。各國可預期這位奉行美國優先的總統會帶來更多動盪。

不過，分析人士也說，這位以交易為導向、很少認錯或主動讓步的領導人，可能做出更多的戰略撤退，即使他不承認。

白宮10月30日深夜悄悄放寬在緬因州極不受歡迎的加拿大商品關稅，因為該州共和黨參議員柯林斯陷入苦戰，柯林斯最後落敗。顧問公司China Moon Strategies負責人穆恩說，「川普一直說關稅是外國人在付，但這次共和黨人幾乎等於默認，關稅非但沒讓美國再次偉大，反而傷害地方經濟」。

他說，川普沒有承認關稅政策失敗，「我不認為他會公開改變理念，但這會像一面牆開始崩塌，這只是第一塊磚」。