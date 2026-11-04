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觀察站／中國「職稱倒查」常態化 掀鬥爭風暴？

香港特派員李春
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AI摘要

文章摘要整理：

中國職稱評審進入倒查時代，官方擬以信用監管清理造假亂象，但若全國擴大推行，恐出現無序化與鬥爭化風險。

去年以來，中國興起「倒查」之風，這招本用於查辦貪腐官員幹部，因用得順手，已擴展到不同領域，最新一宗，叫「職稱倒查」。北京等省市已展開系統性清查，加上中共五中全會開完，相信風暴將起，吹遍中國。

中國是個職稱社會，職稱基本層級有四，包括正高級如教授、高級工程師、主任醫師、研究員；副高級如副教授、副主任醫師；中級則有講師、工程師；初級則分為助理級與員級，如助教、助理工程師等。職稱涉及各行各業，有的職稱與官職待遇掛鉤，多數職稱與工資和工資外的津貼相連，難怪為了職稱會打得頭破血流。

最近「職稱倒查」風起，主要是因今年三月底，主管的人社部起草了一份《關於修改〈職稱評審管理暫行規定〉的決定》，說是要讓中國職稱評審進入「信用時代」。

這份文件的徵求意見稿中曾說，申報人通過承諾不實、申報評審材料造假、通過不正當手段取得職稱，由人力資源社會保障行政部門或者職稱評審委員會組建單位予以撤銷。職稱撤銷條款未設追訴時效限制，意味著無論時隔多久，職稱都可被撤銷。

透過嚴查嚴辦，來解決職稱問題的重重亂象，當然是好事。但這回如何查、查什麼和針對誰，決定「倒查風暴」有多大，以及能否解決問題。

據業內消息，查什麼主要看四條，一是查申報條件資格條件，年限程序也最易出問題；二是申報資料是否真實學歷學位、獲獎證書都要核驗；三是論文和學術成果是否真實；四是業績、單位、工作經歷，如長期明顯矛盾，要被進一步核實。

中共中央部委的部署中，已明確今次「職稱倒查」的主要原則，包括今年開始要常態化，全流程監管，分級追溯等等。目前十多個省級地方已先期推行，相信年底可普遍到全域倒查。規模一大、範圍一廣，要防的已是擴大化、無序化，最怕倒查變成亂查，倒查變成鬥爭。

精華 FAQ

  • 重點包括申報資格、年限與程序是否合規，學歷學位和獲獎證書是否屬實，論文與學術成果是否真實，以及業績、單位和工作經歷是否存在明顯矛盾。

  • 因為主管部門已提出修改職稱評審規定，要求進入「信用時代」，並明確撤銷造假取得的職稱不設追訴時效，意味著過去多久都可能被追查。

  • 作者擔心倒查規模一大、範圍一廣後，可能從查弊端變成亂查，甚至被政治化或鬥爭化，最後不但難解決職稱亂象，反而引發更大風暴。

中共 貪腐

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