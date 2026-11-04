烏鎮互聯網峰會開幕 李強反對「數位鐵幕」提4大倡議

11月2日，在2026年世界互聯網大會「互聯網之光」博覽會現場，工作人員展示人形機器人模仿人類手部精細動作。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 烏鎮世界互聯網大會開幕，李強主張以科技創新、數位安全與全球治理合作應對AI風險，並反對「數位鐵幕」；蔡崇信則強調開源模型可促進普及與普惠。

2026年世界互聯網大會烏鎮峰會3日開幕，中國總理李強 出席並發表主旨演講時，呼籲國際社會加強科技創新、數位安全及全球治理合作，攜手構建網路空間命運共同體。他強調，技術創新越是加速，安全防線越要築牢，應防止技術失控與濫用，反對構建「數位鐵幕」，並提出科技賦能、可信可控、普惠均衡及開放對話四項倡議。

昨日開幕式除李強，還有發改委主任鄭柵潔、中宣部長李書磊、國台辦副主任吳璽等官員出席。李強指出，隨著大型模型及AI代理介入，互聯網正朝智慧連結、人機協同演變，開始具備自主學習、決策、執行及演化等能力。談及技術發展帶來的挑戰，李強強調，不能讓人成為技術的附庸，更不能讓技術加劇人類發展分化。

他提出四項值得關注的問題，包括人與機器的關係、演算法倫理、數實融合安全及數位落差。他認為，演算法若一味追求效率，普通勞動者可能被困在系統中。他也指出，網路攻擊、資料竊取、模型幻覺、資料投毒及深度偽造虛假訊息等風險，可能衝擊社會穩定與信任。至於數位落差可能進一步加劇全球南北發展失衡及社會貧富分化。

針對上述問題，李強提出四項合作方向，包括堅持科技賦能，鼓勵開源開放、加強聯合攻關，支持新技術及新產品規模化應用；堅持可信可控，加強數位安全合作，防止技術失控與濫用，反對泛化國家安全概念及構建「數位鐵幕」；堅持普惠均衡，支持全球南方國家建設數位基礎設施、培養數位技能人才；以及堅持開放對話，踐行多邊主義，推動全球互聯網治理朝更公正合理的方向發展。

阿里巴巴董事會主席蔡崇信在開幕式上指出，「只有開源才能普及，只有普及才能創造可持續普惠的時代智慧」，強調開源模型不僅能降低中小企業研發成本，也有助發展中國家跨越語言與技術門檻。他並透露，阿里旗下千問模型全球累計下載量已突破40億次，衍生模型超過33萬個。

11月2日，身高2.6米的交管機甲「潮安甲」與參觀者互動。(中新社)

11月3日上午，國務院總理李強在浙江烏鎮出席2026年世界互聯網大會烏鎮峰會開幕式並發表主旨演講。(新華社)