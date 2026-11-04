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Nvidia被指要夥伴「去中化」 中企客戶比重不能逾半

編譯葉亭均／綜合報導
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2026年10月21日，輝達執行長黃仁勳在柏林舉行的「輝達GTC柏林2026人工...
2026年10月21日，輝達執行長黃仁勳在柏林舉行的「輝達GTC柏林2026人工智慧大會」上，站在電腦零組件旁發表主題演講。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

Nvidia傳要求全球資料中心夥伴「去中化」，未來對中國客戶銷售占比不得逾半，顯示美國對中國AI產業的管制正延伸至算力服務。

Nvidia輝達(又譯英偉達)傳出要求資料中心合作夥伴，降低對中國客戶的業務占比。在美中兩大AI強權競爭日益激烈之際，此事凸顯美國對中國AI產業的圍堵，正從晶片出口管制延伸至算力服務，企圖進一步限制中國追趕美國的能力。個新增的規則適用於Nvidia的全球客戶，不過，規則僅對未來的契約有影響，不影響現有的租賃協議。

英國金融時報引述5名知情人士說法報導，Nvidia近幾個月已告知雲端運算服務供應商客戶，必須確保他們至少51%的銷售對象不是中企。輝達先前並未設下這類限制。

知情人士說，這項最新指示是透過口頭傳達，而非書面文件規定。The Information報導，這項指示目前非強制性業務指引，尚未形成硬性規定。

這項行動意味著，中國發展AI的雄心如今面臨新的威脅，因為先前許多中企一直仰賴租用海外雲端運算服務，執行包括訓練AI模型在內的高階運算任務。

Nvidia今年起實施更嚴格的客戶合規審查「白名單」，將獲准購買AI晶片的亞洲客戶數量大砍一半以上，全力防止先進產品流入中國市場。

但雲端業者大喊吃不消，因為非中國客戶難找，最糟的情況可能是被迫縮減營運。一家總部位於新加坡的企業表示，雲端服務供應商正苦於如何符合新規定，因為「在美國以外的市場，要找到足夠多的非中國客戶並不容易」；「如果嚴格執行，肯定會傷害業務。」

中國科技業則面臨日益嚴重的先進算力短缺問題。1名知悉交易情況的人士表示，Nvidia一整櫃B300晶片，在國際市場售價約60萬美元，但上個月在中國成交價高達人民幣1,850萬元（約280萬美元）。B300是Nvidia最先進的產品之一，被Anthropic和OpenAI等美國領先的人工智慧（AI）公司所採用，但被禁止在大陸銷售。

針對全球資料中心相關規範，Nvidia表示，基於美國晶片建置的資料中心及雲端平台服務，是美國模型與應用開發商在全球競爭所必需的基礎。鼓勵雲端服務商採用美國基礎設施並在全球市場盡量爭取業務，為美國長期政策，目的在於為美國帶來繁榮、影響力及就業機會。

2026年10月21日，輝達執行長黃仁勳在柏林舉行的「輝達GTC柏林2026人工...
2026年10月21日，輝達執行長黃仁勳在柏林舉行的「輝達GTC柏林2026人工智慧大會」上，站在電腦零組件旁發表主題演講。(路透)

精華 FAQ

  • Nvidia被指要求資料中心與雲端合作夥伴，未來對中國客戶的銷售占比必須降到49%以下，也就是至少51%的業務要來自非中企客戶。

  • 知情人士指出，Nvidia是以口頭方式通知合作夥伴，並非正式書面規定；目前也只是非強制性指引，主要影響未來契約，不會改動既有租賃協議。

  • 中國AI業者將更難透過海外雲端取得先進算力，可能加劇模型訓練受限；雲端業者則因非中國客戶難找而承壓，甚至可能被迫縮減營運。

輝達 NVIDIA

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