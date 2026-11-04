確保效果、避尷尬？APEC雙部長會議罕見改採視訊

APEC非正式領袖會議本月中旬將在深圳登場，昨日中國則視訊舉行雙部長會議，是非正式領袖會議前最高級別的會議。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 中國今年主辦APEC，卻將原本重要的雙部長會議改為視訊舉行，中方稱是為了確保效果；外媒則指此安排可能有助控場並降低峰會出現尷尬情況的風險。

中國今年主辦亞太經合會（APEC ），但本屆外交和貿易雙部長會議改採視訊方式於3日晚間舉行，相比往屆乃十分罕見。中國外交部稱，這是綜合各方面因素，從「確保效果」的角度所做的安排。截至昨晚中國方面與APEC官網均還未發布會議細節。

中國外交部發言人2日宣布，外長王毅 與商務部 長王文濤將於3日在北京共同主持APEC第37屆外交和貿易雙部長視訊會議。昨日外交部例行記者會上有日媒提問，中方決定線上舉辦此會議的原因為何？發言人毛寧回應稱，綜合考慮各方面因素，「從確保效果角度出發」，決定以視訊方式舉行今年APEC雙部長會議。相信在各方共同努力下，此次雙部長會議將取得積極成果，「為APEC領導人非正式會議做好充分準備」。

雙部長會議通常是每屆APEC部長級系列會議的最後一場，為接下來的重頭戲非正式領袖會議奠定基調，會後也會發布「部長聯合聲明」，除了疫情期間曾線上舉行外，近年僅見2019年主辦國智利因國內示威而取消。

值得注意的是，此次雙部長會議，中方直到前一天才宣布，該項會議不僅並未被APEC官網列入今年的APEC會議日程中，也未被列入中國主辦APEC的官方網頁上。

英媒金融時報10月上旬曾引述6名知情人士報導，北京已提議將雙部長會議改為線上視訊舉行。部分與會者猜測，這將使北京能更輕易地控制複雜的議程安排，並降低發生任何「尷尬場面」的風險。此外還傳出北京打算取消傳統上伴隨峰會舉行、讓各國領袖能自由交流互動的領袖閉門會議。APEC峰會將於本月18日至19日在深圳登場。