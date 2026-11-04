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中國密集展開中東外交行動 爭區域影響力

編譯周辰陽／即時報導
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AI摘要

文章摘要整理：

在美以可能再度施壓伊朗前，中國密集推進中東外交，藉由會見多國高層與派遣特使，試圖緩和緊張並提升對區域安全的影響力。

隨著美國和以色列可能在3日美國期中選舉後再次攻擊伊朗，中國正密集展開中東外交行動，這也是美以2月攻擊伊朗以來，北京最密集的公開外交行動之一。華盛頓郵報指出，隨著中東局勢可能進入更危險階段，中方領導層正試圖在決定區域未來走向的過程中取得一席之地。

國家主席習近平與外交部長王毅2日在北京，分別與阿曼、伊朗及沙烏地阿拉伯高層舉行會談。其中，阿曼蘇丹海賽姆與習近平會晤，也是兩國建交48年來，首度有阿曼國家元首訪問北京。中國外交部同日宣布，將派出3名高級特使分赴7個國家，範圍涵蓋波斯灣及非洲之角地區。

波斯灣國家正急於打破美伊僵局，擔心美國若再度大舉攻擊伊朗引發伊朗報復，戰火將延燒至自家門前。

儘管中國與中東各國關係日益深化，中方也多次試圖將自己塑造成和平締造者，北京迄今仍難以將外交雄心轉化為實際成果。不過，這波密集外交行動也反映出，北京促使關鍵各方展開對話的能力正在增強。習近平與王毅會談的官方紀要均強調，北京正推動立即緩和緊張局勢、展開談判，並爭取在塑造區域安全環境方面發揮更大作用。

主張對伊朗採取強硬立場的智庫「捍衛民主基金會」中國計畫資深主任辛格頓表示：「北京現在有充分理由積極介入。川普再次威脅伊朗，波斯灣國家擔心衝突重新升級，而沙國已要求中國利用與伊朗的關係約束伊朗。」

他說：「如果中東局勢開始朝某種外交談判的最後階段邁進，北京會希望在談判桌上占有一席之地，或至少讓外界看到中國正試圖參與塑造這個進程。」

華郵指出，北京有重大利益考量，希望避免局勢再次升級。中國高度依賴經荷莫茲海峽運輸的能源，也在中東地區投入數十億美元資金。長期衝突可能干擾航運及供應鏈，並削弱市場對大陸出口產品的需求。與此同時，北京似乎也有意把握外交機會，將自己塑造成維護穩定的力量。

精華 FAQ

  • 背景是美國和以色列可能在美國期中選舉後再度攻擊伊朗，令中東局勢升高風險。中國因此加快公開外交動作，盼在局勢惡化前介入並爭取影響區域走向。

  • 習近平和王毅2日在北京分別會見阿曼、伊朗與沙烏地阿拉伯高層，其中阿曼蘇丹海賽姆還是兩國建交48年來首位訪問北京的阿曼國家元首。

  • 北京希望推動立即緩和緊張、促成各方談判，並在區域安全安排中占有一席之地。同時，中國也想保護能源運輸、航運與在中東的投資利益。

以色列 伊朗 習近平

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