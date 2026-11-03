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美以恐選後再攻伊朗 華郵：中國急展中東外交 爭取區域影響力

編譯周辰陽／即時報導
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中國國家主席習近平（右）在北京人民大會堂同進行國事訪問的阿曼蘇丹海賽姆（左）舉行...
中國國家主席習近平（右）在北京人民大會堂同進行國事訪問的阿曼蘇丹海賽姆（左）舉行會談。（新華社）

AI摘要

文章摘要整理：

在美以可能選後再度打擊伊朗之際，中國密集推動中東外交，試圖促成降溫與談判，並把握機會提升在區域安全中的存在感。

隨著美國和以色列可能在3日美國期中選舉後再次攻擊伊朗，中國正密集展開中東外交行動，這也是美以2月攻擊伊朗以來，北京最密集的公開外交行動之一。華盛頓郵報指出，隨著中東局勢可能進入更危險的階段，中方領導層正試圖在決定區域未來走向的過程中取得一席之地。

中國國家主席習近平與外交部長王毅2日在北京，分別與阿曼、伊朗及沙烏地阿拉伯高層舉行會談。其中，阿曼蘇丹海賽姆（Haitham bin Tariq）與習近平會晤，也是兩國建交48年來，首度有阿曼國家元首訪問北京。中國外交部同日宣布，將派出3名高級特使分赴7個國家，範圍涵蓋波斯灣及非洲之角地區。

美軍一直在為可能發動進一步攻擊做準備。美國總統川普雖公開排除選前恢復空襲的可能性，但選後局勢仍可能升級。白宮對透過外交途徑結束戰爭的前景，卻釋出相互矛盾的訊號。波斯灣國家正急於打破美伊僵局，擔心新一輪戰事再度招致伊朗報復，讓戰火延燒至自家門前。

儘管中國與中東各國關係日益深化，中方也多次試圖將自己塑造成和平締造者，但北京迄今仍難以將外交雄心轉化為實際成果。不過，這波密集外交行動也反映出，北京促使關鍵各方展開對話的能力正在增強。習近平與王毅會談的官方紀要均強調，北京正推動立即緩和緊張局勢、展開談判，並爭取在塑造區域安全環境方面發揮更大作用。

主張對伊朗採取強硬立場的智庫「捍衛民主基金會」（FDD）中國計畫資深主任辛格頓（Craig Singleton）表示：「北京現在有充分理由積極介入。川普再次威脅伊朗，波斯灣國家擔心衝突重新升級，而利雅德已要求中國利用與德黑蘭的關係，約束伊朗的行動。」

他說：「如果中東局勢開始朝某種外交談判的最後階段邁進，北京會希望在談判桌上占有一席之地，或至少讓外界看到中國正試圖參與塑造這個進程。」

華郵指出，北京有重大利益考量，希望避免局勢再次升級。中國高度依賴經荷莫茲海峽運輸的能源，也在中東地區投入數十億美元資金。長期衝突可能干擾航運及供應鏈，並削弱市場對中國出口產品的需求。與此同時，北京似乎也有意把握這場衝突帶來的外交機會，將自己塑造成維護穩定的力量。

辛格頓認為，北京這波中東外交行動「有一點烏克蘭模式的影子」。他指出：「持續參與、派遣特使，並確保無論接下來局勢如何發展，中國都不會被排除在外。」

精華 FAQ

  • 因美以可能在美國期中選舉後再攻伊朗，區域局勢升高風險，中國擔心能源、航運與投資受衝擊，因此趁勢加強外交介入，爭取在局勢變化中占有一席之地。

  • 習近平在北京會見阿曼蘇丹海賽姆，這也是阿曼國家元首首度訪問北京；王毅則與伊朗及沙烏地阿拉伯高層會談，凸顯中國同時接觸區內多方，推動降溫對話。

  • 華郵認為中國有意扮演和平締造者，並透過特使與會談維持存在感；但北京雖能促進對話，迄今仍難把外交雄心轉化為具體成果，更多是避免被排除在談判外。

伊朗 以色列 王毅

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