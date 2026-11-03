北京觀察／五中全會 定下經濟維穩基調

AI摘要 文章摘要整理： 中共20屆五中全會後，中央部委與主要地方迅速表態，整體傳出以穩投資、穩金融、穩市場為核心的經濟維穩基調，並聚焦存量政策落地與增量政策補位。

11月第一個星期一，中國各地大小官媒，均以兩個以上大版，刊載中共 20屆五中全會的「從嚴治黨」決定，以及習近平 為這一決定所作的說明，由之掀起這次中共中全會的「學習貫徹」浪潮。這一浪潮至少捲動整個11月，這期間也正是中國經濟一整年的收官期，由中央部委和主要地方傳出訊息，中共五中全會定下了經濟維穩的基調。

中共每次重大會議，都會由中央書記處作出「學習貫徹」安排，而中央的部級、地方的省級中共黨組黨委，又要率先作出傳達會議精神，再層層組織學習活動。

這種省部級即時會議，通常有四大內容，即傳達會議核心內容，作出政治表態，安排學習活動，部署期間的主要工作。中共五中全會的經濟定調，也就從這些會議透出。

人稱「小國務院 」的國家發改委，從來是第一個作政治響應。中共五中全會閉幕次日，發改委即召開中共委黨組擴大會議，重點傳達學習習近平的重要講話精神。發改委主任鄭柵潔主持會議，在會上講話除了傳達他出席會議的心得，作出政治表態。在部署發改委工作時，最主要的要求是提出「從講政治的高度深刻領會黨中央戰略意圖、深入貫徹黨中央決策部署，確保經濟社會發展沿著正確政治方向前進」，還首度提出「以實幹實績體現對黨絕對忠誠、體現全面從嚴治黨成效」。

中國國家發改委以高度講政治來透出穩字，中國財政部則以「提前下達」來傳遞穩經濟的訊號，在五中會後表態要提前下達的，是部分新增地方政府債務限額，目的是確保明年1月各地盡早啟動債券發行，首季資金即可撥付到項目，保障開春重點領域建設。搶抓時間窗口，支持擴大有效投資，推動更快形成實物工作量，充分體現了積極的財政政策。

北京財政專家說，靠前發力，搶抓時間窗口，支持擴大有效投資，推動更快形成實物工作量，還可平抑債券市場供給波動，有效降低融資成本，穩定實體經濟融資環境，是一舉多得的穩經濟措施。

來自金融部門包括人行、金監總局和證監會的訊息，說這些部門也召開中共黨組（黨委）會議，主要講三點，一是要以突出中共黨的領導來建「金融強國」，全面從嚴治黨貫穿金融工作全過程各方面；二是把防控風險這個金融工作的永恆主題把握好，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線，「 金融活，經濟活；金融穩，經濟穩」；三是確認服務實體經濟是金融的天職。而證監會中共黨委會更明確提出，要「全力穩市場、穩預期」。

再看主要地方，最講政治的北京，五中全會後舉行的中共市委擴大會議，提出學習貫徹成果體現在做好歲末年初各項工作上，全力穩住經濟基本盤。在經濟中心上海，五中全會後的中共上海市委擴大會議，提出口號是「做好歲末年初各項工作，保持衝勁、幹勁，以決戰決勝姿態，努力完成全年經濟社會發展目標」。

總結中共五中全會後中央部委和主要地方傳出的訊息，有三點提示，一是中共20屆五中全會，至少在討論一年來工作時，意識到了經濟下行和已遭遇的困難；二是面對最新經濟和全球大勢，經濟工作主要鞏固工業、外貿增長，同時著力破解內需偏弱的結構性矛盾；三是第4季經濟工作將以發力提效為核心主線，不再追求短期強刺激，而是聚焦存量政策加快落地、增量政策精準補位。將這些總結起來，就是四個字「經濟維穩」。