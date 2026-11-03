我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣前主播顧安生病逝 享壽83歲 演員妻子胡錦悲痛證實

「惡血」吹哨者舒爾茲警告：AI是新巨騙的溫床

中、港3主教罕見同赴羅馬 中梵互動受關注

記者陳湘瑾／北京3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中梵向來受到關注。圖為2026年11月1日，在梵蒂岡城，教宗良十四世在俯瞰聖伯多...
中梵向來受到關注。圖為2026年11月1日，在梵蒂岡城，教宗良十四世在俯瞰聖伯多祿廣場的辦公室窗前，帶領信眾進行「三鐘經」祈禱。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

北京、香港及江蘇海門3位主教本月將同赴羅馬出席研討會並發言，引發外界對中梵互動與主教共融進展的關注。

據報導，北京教區主教李山、新任江蘇海門主教丁祖耀、香港教區主教周守仁本月將罕見同赴義大利羅馬，出席一場研討會並發言，梵蒂岡聖座國務卿帕羅林也將同場發言。中梵是否有進一步互動，受到關注。

綜合梵蒂岡官方媒體「信仰通訊社」及香港明報報導，李山、丁祖耀和周守仁本月5日將出席在羅馬宗座傳信大學舉辦的國際研討會，主題為「在中國的普世教會面容：首批六位國籍主教祝聖100周年」。

根據議程，帕羅林、李山、周守仁、丁祖耀及中國社會科學院世界宗教研究所研究員劉國鵬等人將致詞。李山也是第14屆全國政協常委、民族和宗教委員會副主任，以及中國天主教愛國會主席。

此外，澳門教區今年慶祝成立450周年，教宗良14世在致函澳門教區賀詞中提及，澳門教區是近代遠東首個成立的教區，「無數傳教士曾從這片小小的土地出發，走遍亞洲各地」。教宗肯定澳門教區在慈善、醫療及教育事業的工作。

港媒01報導，1998年與2005年，前教宗若望保祿二世與本篤16世都曾力邀中國主教參加會議，但因中共堅持宗教不受外國勢力干預，最後未能成行。直到2018年中梵簽署主教任命協議，教廷方面正式承認七位由中國政府任命的主教，北京也首次批准官方教會的高層代表赴羅馬參加主教會議。

信仰通訊社上月報導，評估過去數十年來，中國天主教主教得以展現與羅馬主教、也就是現任教宗良14世之間共融關係的進展，教宗良14世正再次展現羅馬主教對中國主教的善意。

精華 FAQ

  • 據報導，北京教區主教李山、新任江蘇海門主教丁祖耀，以及香港教區主教周守仁，將於本月5日同赴羅馬，出席宗座傳信大學舉辦的國際研討會。這種中港主教同場亮相的情況相當罕見。

  • 研討會主題為「在中國的普世教會面容：首批6位國籍主教祝聖100周年」，帕羅林、李山、周守仁、丁祖耀及劉國鵬等人都將致詞，顯示活動兼具宗教、歷史與中梵交流意義。

  • 因為過去中國主教赴羅馬常受政治與宗教限制，2018年後中梵主教任命協議才讓官方教會代表得以出國參與會議。此次再有中港主教與梵蒂岡高層同場，外界因此關注雙方是否有進一步互動。

香港 義大利 梵蒂岡

上一則

上海二手房成交量年增3成 創近6年同期新高

下一則

香港半年569隻貓狗被棄 半數來自新界北部都會區

延伸閱讀

中港3主教將罕見赴羅馬 與梵蒂岡國務卿共同出席研討會

中港3主教將罕見赴羅馬 與梵蒂岡國務卿共同出席研討會
美媒高層出任梵蒂岡部長 教廷首位擔此要職女平信徒

美媒高層出任梵蒂岡部長 教廷首位擔此要職女平信徒
梵蒂岡「教宗座車百年展」 8款賓士搶先亮相

梵蒂岡「教宗座車百年展」 8款賓士搶先亮相
教宗愛看球賽 美大學籃球賽在羅馬開幕 良十四世接見母校球隊

教宗愛看球賽 美大學籃球賽在羅馬開幕 良十四世接見母校球隊

熱門新聞

藍思科技董事長周群飛。（取材自新華網）

中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣

2026-10-27 22:35
中國外交部發言人郭嘉昆。歐新社

還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉

2026-10-28 12:46
張家界大庸古城裡空無一人。(取材自央視)

巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空

2026-10-27 12:44
習近平。(歐新社)

習近平清算高階將領 學者：解放軍失去干預政局能力

2026-10-31 15:12
上海夫妻遺贈畢生積蓄與房產救人，卻因高額稅費卡關。 （取材自新聞坊）

賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了

2026-11-01 08:30
已「失蹤」一年多的前中聯部長劉建超，據傳因嚴重違紀違法，將被由正部級貶為處級。（中新社）

中共前中聯部長劉建超 傳遭「斷崖式貶官」 正部降為處級

2026-10-26 21:47

超人氣

更多 >
佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難

佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難
香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片
張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」
哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄
多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單

多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單