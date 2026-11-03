中、港3主教罕見同赴羅馬 中梵互動受關注

中梵向來受到關注。圖為2026年11月1日，在梵蒂岡城，教宗良十四世在俯瞰聖伯多祿廣場的辦公室窗前，帶領信眾進行「三鐘經」祈禱。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 北京、香港及江蘇海門3位主教本月將同赴羅馬出席研討會並發言，引發外界對中梵互動與主教共融進展的關注。

據報導，北京教區主教李山、新任江蘇海門主教丁祖耀、香港 教區主教周守仁本月將罕見同赴義大利 羅馬，出席一場研討會並發言，梵蒂岡 聖座國務卿帕羅林也將同場發言。中梵是否有進一步互動，受到關注。

綜合梵蒂岡官方媒體「信仰通訊社」及香港明報報導，李山、丁祖耀和周守仁本月5日將出席在羅馬宗座傳信大學舉辦的國際研討會，主題為「在中國的普世教會面容：首批六位國籍主教祝聖100周年」。

根據議程，帕羅林、李山、周守仁、丁祖耀及中國社會科學院世界宗教研究所研究員劉國鵬等人將致詞。李山也是第14屆全國政協常委、民族和宗教委員會副主任，以及中國天主教愛國會主席。

此外，澳門教區今年慶祝成立450周年，教宗良14世在致函澳門教區賀詞中提及，澳門教區是近代遠東首個成立的教區，「無數傳教士曾從這片小小的土地出發，走遍亞洲各地」。教宗肯定澳門教區在慈善、醫療及教育事業的工作。

港媒01報導，1998年與2005年，前教宗若望保祿二世與本篤16世都曾力邀中國主教參加會議，但因中共堅持宗教不受外國勢力干預，最後未能成行。直到2018年中梵簽署主教任命協議，教廷方面正式承認七位由中國政府任命的主教，北京也首次批准官方教會的高層代表赴羅馬參加主教會議。

信仰通訊社上月報導，評估過去數十年來，中國天主教主教得以展現與羅馬主教、也就是現任教宗良14世之間共融關係的進展，教宗良14世正再次展現羅馬主教對中國主教的善意。