中、港3主教罕見同赴羅馬 中梵互動受關注
北京、香港及江蘇海門3位主教本月將同赴羅馬出席研討會並發言，引發外界對中梵互動與主教共融進展的關注。
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北京、香港及江蘇海門3位主教本月將同赴羅馬出席研討會並發言，引發外界對中梵互動與主教共融進展的關注。
據報導，北京教區主教李山、新任江蘇海門主教丁祖耀、香港教區主教周守仁本月將罕見同赴義大利羅馬，出席一場研討會並發言，梵蒂岡聖座國務卿帕羅林也將同場發言。中梵是否有進一步互動，受到關注。
綜合梵蒂岡官方媒體「信仰通訊社」及香港明報報導，李山、丁祖耀和周守仁本月5日將出席在羅馬宗座傳信大學舉辦的國際研討會，主題為「在中國的普世教會面容：首批六位國籍主教祝聖100周年」。
根據議程，帕羅林、李山、周守仁、丁祖耀及中國社會科學院世界宗教研究所研究員劉國鵬等人將致詞。李山也是第14屆全國政協常委、民族和宗教委員會副主任，以及中國天主教愛國會主席。
此外，澳門教區今年慶祝成立450周年，教宗良14世在致函澳門教區賀詞中提及，澳門教區是近代遠東首個成立的教區，「無數傳教士曾從這片小小的土地出發，走遍亞洲各地」。教宗肯定澳門教區在慈善、醫療及教育事業的工作。
港媒01報導，1998年與2005年，前教宗若望保祿二世與本篤16世都曾力邀中國主教參加會議，但因中共堅持宗教不受外國勢力干預，最後未能成行。直到2018年中梵簽署主教任命協議，教廷方面正式承認七位由中國政府任命的主教，北京也首次批准官方教會的高層代表赴羅馬參加主教會議。
信仰通訊社上月報導，評估過去數十年來，中國天主教主教得以展現與羅馬主教、也就是現任教宗良14世之間共融關係的進展，教宗良14世正再次展現羅馬主教對中國主教的善意。
據報導，北京教區主教李山、新任江蘇海門主教丁祖耀，以及香港教區主教周守仁，將於本月5日同赴羅馬，出席宗座傳信大學舉辦的國際研討會。這種中港主教同場亮相的情況相當罕見。 研討會主題為「在中國的普世教會面容：首批6位國籍主教祝聖100周年」，帕羅林、李山、周守仁、丁祖耀及劉國鵬等人都將致詞，顯示活動兼具宗教、歷史與中梵交流意義。 因為過去中國主教赴羅馬常受政治與宗教限制，2018年後中梵主教任命協議才讓官方教會代表得以出國參與會議。此次再有中港主教與梵蒂岡高層同場，外界因此關注雙方是否有進一步互動。
精華 FAQ
據報導，北京教區主教李山、新任江蘇海門主教丁祖耀，以及香港教區主教周守仁，將於本月5日同赴羅馬，出席宗座傳信大學舉辦的國際研討會。這種中港主教同場亮相的情況相當罕見。
研討會主題為「在中國的普世教會面容：首批6位國籍主教祝聖100周年」，帕羅林、李山、周守仁、丁祖耀及劉國鵬等人都將致詞，顯示活動兼具宗教、歷史與中梵交流意義。
因為過去中國主教赴羅馬常受政治與宗教限制，2018年後中梵主教任命協議才讓官方教會代表得以出國參與會議。此次再有中港主教與梵蒂岡高層同場，外界因此關注雙方是否有進一步互動。
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