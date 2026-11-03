假乒乓球比賽直播 20萬人上當 直播主下一秒賣面膜
中國社交平台出現假乒乓球賽直播，直播主用舊賽事音效、AI語音與虛構比分吸引球迷，再轉賣面膜等商品，部分直播間觀看數甚至超過20萬。
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中國社交平台出現假乒乓球賽直播，直播主用舊賽事音效、AI語音與虛構比分吸引球迷，再轉賣面膜等商品，部分直播間觀看數甚至超過20萬。
中國社交平台近日出現假乒乓球賽直播，直播主拼接舊賽事音效、AI語音及虛構比分，營造激烈對戰氣氛，吸引球迷觀看，再趁機推銷面膜、舒緩貼及滴眼液，部分直播間觀看人數甚至超過20萬人。
央視網報導，11月1日下午1時多，距離2026年世界乒乓球職業大聯盟（WTT）蒙彼利埃冠軍賽女單半決賽、孫穎莎對戰王藝迪正式開賽，還有5個多小時，社交平台已有多個直播間提前報出12比11的關鍵比分，營造比賽正在進行的假象。
實際上，這些賽事根本沒有發生，直播主只是利用過往比賽的現場音效，搭配虛構比分進行解說，目的是吸引觀眾停留，再引導購物。
有網友表示，原以為這些小型直播帳號是球迷現場拍攝，沒想到隨著觀看人數增加，直播主便開始推銷購物車商品，才發現直播另有目的。
這類直播的帶貨套路相當制式。直播主反覆報出2比2、11比10、11比11等比分，營造緊張氣氛，期間穿插觀眾詢問商品、要求回購的留言，再趁選手取得局點時喊出優惠價，以9.9元人民幣促銷。部分留言疑似事先安排，藉此製造搶購氣氛。
搜狐網報導，另有直播間捏造王藝迪對戰日本選手張本美和的即時賽事，甚至編造決勝局30比28等不合理比分。比賽結束後，直播主隨即宣布優惠，宣稱推出王藝迪使用的面膜，祭出買20片送5片、買80片送30片等促銷。
調查還發現，假直播已形成產業鏈，有業者宣稱，即使沒有賽事轉播權，也能透過「租粉」將帳號粉絲灌至20萬，並提供規避平台審核的技術服務，讓直播全天候輪播。對質疑造假的球迷，部分直播間甚至直接封鎖或踢出。
法界指出，將不存在的賽事包裝成實況，藉此吸引用戶觀看及購物，可能涉及虛假宣傳與消費欺詐；未經授權使用賽事名稱及原聲，也可能侵害版權方權益。律師建議，民眾發現假直播應保存截圖及錄影，受害者可向消費者權益保護管道申訴，並向主管部門及賽事版權方檢舉。
直播主會拼接過往賽事現場音效，搭配AI語音與虛構比分解說，反覆報出關鍵分數，讓觀眾誤以為比賽正在進行，進而停留觀看。 他們先用緊張賽況吸引用戶，等觀看人數上升後，就插入商品推銷，常以選手同款面膜、舒緩貼或滴眼液搭配9.9元等優惠促銷。 法律上可能構成虛假宣傳與消費欺詐，未經授權使用賽事名稱和原聲也可能侵害版權；平台若放任，還可能助長租粉與規避審核的產業鏈。
精華 FAQ
直播主會拼接過往賽事現場音效，搭配AI語音與虛構比分解說，反覆報出關鍵分數，讓觀眾誤以為比賽正在進行，進而停留觀看。
他們先用緊張賽況吸引用戶，等觀看人數上升後，就插入商品推銷，常以選手同款面膜、舒緩貼或滴眼液搭配9.9元等優惠促銷。
法律上可能構成虛假宣傳與消費欺詐，未經授權使用賽事名稱和原聲也可能侵害版權；平台若放任，還可能助長租粉與規避審核的產業鏈。
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