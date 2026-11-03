8站無冠、多站無緣4強 新華社：國乒男隊怎麼了

蒙彼利埃賽孫穎莎(右)獲得女單冠軍，男單冠軍則花落南韓選手張禹珍(左)，國乒男隊又與冠軍失之交臂。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 中國男乒在蒙彼利埃冠軍賽再度無緣決賽，今年高級別賽事8站無冠，暴露關鍵分處理不穩與主力缺陣下梯隊支撐不足的問題。

2026年世界乒乓球職業大聯盟 （WTT）蒙彼利埃冠軍賽2日收官，由南韓 選手張禹珍搶下男單冠軍，也是南韓乒乓球隊史上首座WTT冠軍賽級別單打桂冠。本屆賽事，中國女乒包攬前四，在決賽上演「網內互打」，相較於娘子軍的亮眼表現，中國男乒五人參賽、三人進八強後止步，無人躋身半決賽，不禁讓人追問：國乒男隊怎麼了？

新華社報導，梳理今年WTT高級別賽事戰績，國乒男單僅在新加坡大滿貫賽由王楚欽 斬獲一冠，其餘賽事冠軍均是外協會選手；加上本屆賽事，國乒男單已有八站高級別賽事無緣冠軍，其中多站甚至未能突破八強、四強關口。

但回望這站賽事，國乒男隊並非沒有亮眼表現。八分之一決賽階段，隊伍打出三場極具含金量的比賽，但從八強戰開始，比賽走向發生轉折，國乒隊員暴露出與外協頂尖選手間的差距，尤其體現在關鍵分的處理能力上。

林詩棟與瑞典知名乒乓球選手莫雷加德鏖戰七局，比賽中打出11:1、11:3的懸殊局分，決勝局一度4:1領先，卻沒能守住優勢最終落敗；周啟豪與德國名將弗朗西斯卡苦戰七局，決勝局10:9手握賽點，最終連丟三分遺憾出局；梁靖崑對陣張禹珍，多局比賽均以微弱分差失利。三場四分之一決賽，國乒隊員的整體實力不落下風，難以將領先優勢轉化為最終勝利。

報導指出，如今國際男子乒壇多極化格局已然形成，世界排名前列的選手實力差距不斷縮小，心態與關鍵分往往成為取勝要素。

如今，中國男乒正處在巴黎奧運會後的新老交替期，王楚欽因傷缺席多站賽事，林詩棟帶傷出戰；向鵬、溫瑞博、陳垣宇等年輕隊員雖具備潛力，但大賽歷練不足。目前男單世界前十中，國乒僅有王楚欽、林詩棟兩人，一旦主力缺陣，便暴露梯隊能力不足的短板。

新華社直言，蒙彼利埃賽場暴露出中國男乒亟待補齊的短板：關鍵分的處理和把握能力、核心主力缺陣時的梯隊支撐。隨著國乒選手即刻轉戰法蘭克福，參加本賽季最後一站冠軍賽，密集的賽程除了考驗所有運動員的調整能力，更考驗國乒隊伍將經驗教訓轉化為競技實力的能力。