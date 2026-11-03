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中國動作頻頻 1個月擴管數十種技術出口 準備與西方長期對抗

編譯盧思綸／綜合報導
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中國化學品出口激增，被指或引發新貿易戰。圖為中石化生產基地甲醇存儲設施。(新華社...
中國化學品出口激增，被指或引發新貿易戰。圖為中石化生產基地甲醇存儲設施。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

中國近期強化多項技術與化工出口管制，試圖提高全球對中依賴，同時累積與美歐長期角力的經濟籌碼。

紐約時報分析，中國過去一個月來已著手管制數十種技術的出口，包括無人機、人工智慧模型與代理，以及部分先進藥物開發和太陽能板製造製程，隧道鑽掘機也被納入出口管制。此舉意在讓其他國家更難擺脫對中國製造的依賴，藉此鞏固地緣政治籌碼。另一方面，金融時報報導，中國正加速生產關鍵化學原料，目前在全球產量中，某些產品約有一半來自中國，可能在貿易戰中開闢新戰場。

紐時指出，中國正向對手傳達「你們需要我們製造的產品」，對內則號召準備與西方長期鬥爭。這套策略借鏡美國總統川普以經濟武器施壓的做法，曾反將川普政府一軍，迫使貿易休兵。

這背後是習近平對中國與西方長期角力的判斷。新冠疫情暴露中國對外國先進設備與零組件的依賴後，他提出發展高鐵、再生能源及電信等「殺手鐧」技術，既追求自給自足，也嚇阻外國切斷供應。同時，中共近期反覆援引長征歷史，將工業與科技發展塑造成生存之戰。人民日報紀念長征90周年的社論，呼籲突破「卡脖子」關鍵核心技術，並準備迎接「偉大鬥爭」。

部分分析指出，美國對中國的限制與制裁，讓北京學到大國需要經濟武器，就像需要航空母艦與長程飛彈一樣。美國先限制華為、中興取得美國晶片與軟體，再擴大限制先進晶片出口；北京則在與川普第二任政府的貿易戰中限縮稀土對美出口，迫使華府承壓休兵。但美國及盟友也加速尋找替代來源，促使中國建立新的施壓籌碼。

各國正設法降低對中國的依賴，美國推動重振稀土開採與加工，歐洲、日本等地試圖恢復抗生素與藥物有效成分的生產能力，印度也呼籲企業自製隧道鑽掘機。北京卻持續加碼，力求讓中國工廠成為全球不可或缺的一環。

另據法廣引述金融時報報導，總部位於華盛頓的榮鼎集團 （Rhodium Group）2日發布的一份報告顯示，中國化工行業正在許多不同的生產和供應鏈渠道中取代外國同行，這增加了與歐盟和美國關係進一步緊張的可能性。

該報告受美國商會委託編寫，身為作者的榮鼎集團分析師傑里米·史密斯（Jeremy Smith）指出，中國正在本國市場迅速取代外國產品的銷售份額，並在增長更快的新興市場中擊敗了現有競爭對手。如今化學工業已成為圍繞中國貿易順差爭議的焦點，今年的貿易順差有望超過2025年創下的1.2兆美元紀錄。

精華 FAQ

  • 報導指出，北京近1個月來已著手管制數十種技術出口，範圍包括無人機、人工智慧模型與代理、部分先進藥物開發、太陽能板製造製程，以及隧道鑽掘機等。

  • 核心目的是讓其他國家更難擺脫對中國製造的依賴，進而把供應鏈變成地緣政治籌碼；同時也向外界傳達，中國有能力在經濟上與西方長期對抗。

  • 相關報告認為，中國化工業正快速取代外國同行，並在全球多條生產與供應鏈中擴張，這不僅加劇對美歐關係緊張，也可能讓化學品成為新的貿易戰戰場。

華為 紐約時報 太陽能板

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