習近平會阿曼元首 促外交解爭端：中東不應成大國角力場

中東局勢動盪之際，習近平(左)2日在北京與阿曼元首海賽姆(右)會談表示，中東海灣地區不應成為大國博弈的角力場，呼籲透過政治外交途徑化解爭端。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 習近平會晤阿曼蘇丹海賽姆，呼籲中東海灣以外交化解衝突，並深化中阿能源、產業與科技合作；王毅同時與伊朗、沙國官員接觸，推動區域降溫。

中東局勢持續動盪，中國國家主席習近平 2日在北京與阿曼蘇丹(元首兼政府首腦)海賽姆會談時表示，中東海灣地區不應成為大國博弈和地緣衝突的角力場，呼籲透過政治外交途徑化解爭端，早日恢復地區和平。海賽姆表示願與中方密切協調，堅持以和平方式解決分歧。

阿曼位於阿拉伯半島東南部，國家元首稱為「蘇丹」。海賽姆於2020年繼任蘇丹，此次是他繼任蘇丹以來首次訪中，也是中阿建交48年來阿曼國家元首首度到訪。

據中國外交部發布，習近平在會談時稱，中方願同阿方深化發展戰略對接，做穩定可靠的能源合作夥伴，並加強產業、投資、人工智慧及科技人文交流。談及中東局勢，習指出，中東海灣地區不應成為大國博弈和地緣衝突的角力場，地區和平穩定需要各方共同營造呵護，中方將繼續倡導透過政治外交途徑化解爭端，並願同阿拉伯國家、海灣合作委員會國家加強溝通協調。

據中方發布，海賽姆表示，願同中方密切協調，捍衛國際法，堅持以和平方式解決分歧，共同促進地區和世界安全穩定。並稱，阿曼堅定奉行一個中國原則，支持中國維護國家主權和領土完整。

另外，中國外長王毅2日在北京會見伊朗最高國家安全委員會副秘書巴蓋里時表示，當前中東地區戰事外溢，對話談判才是解決之道。巴蓋里談及伊朗對地區局勢的看法主張，表示伊朗將堅定維護自身安全、主權和領土完整，抵禦強權和威脅，同時願同各方接觸談判，積極致力於實現地區和平穩定。

王毅2日還與沙烏地阿拉伯國安顧問艾班舉行會談。王毅說，當前地區局勢再次走到戰與和的關鍵路口，希望各方通過對話談判化解紛爭，維護地區的能源和航道安全。

習近平(右)2日在北京人民大會堂會晤赴華進行國事訪問的阿曼蘇丹海賽姆。(新華社)