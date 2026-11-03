德總統曝習近平「未準備與美俄談烏」 APEC是否3方峰會添變數

德國總統史坦麥爾轉述，習近平並未準備與美俄談烏克蘭問題。圖為史坦麥爾(右)10月30日訪中，習近平在北京歡迎他。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 德國總統史坦麥爾轉述，習近平否認正籌備美中俄三方烏克蘭峰會，並強調這是歐洲衝突，應由歐洲人參與談判，使APEC期間舉行峰會的可能性再添變數。

「習近平 對美中俄三方峰會傳聞似乎感到困惑，甚至反問消息來源。」德國總統史坦麥爾日前訪問中國，與習近平會面時曾直接詢問此事，習近平表示，目前並未籌備美中俄三方參與的烏克蘭問題峰會，並強調這是歐洲衝突，應由歐洲人坐上談判桌。這番表態讓外界關注已久的三方峰會能否在11月亞太經合會（APEC ）期間登場，再添變數。

德國之聲報導，史坦麥爾結束訪中行程、啟程返德前，接受德國電視一台（ARD）專訪。記者詢問，中國是否希望與美國、俄羅斯 舉行共同談判，甚至討論烏克蘭問題。史坦麥爾透露，他曾直接向習近平提及這項傳聞，從習近平的表情看來，似乎有些困惑，隨後還反問消息從何而來。

史坦麥爾表示，習近平提到即將在深圳舉行的APEC峰會，但認為目前沒有籌備任何由美國、俄羅斯和中國三方參與的烏克蘭問題峰會。習近平並強調：「這是一個歐洲的衝突，歐洲人必須坐到談判桌前。」

中國是今年APEC東道主，但對三方峰會傳聞始終沒有正面證實。中國外交部發言人面對外媒詢問，多次以「沒有可以提供的訊息」回應。史坦麥爾此次轉述習近平的反應，也讓外界得以一窺北京對這項構想的態度。

此前，華爾街日報10月19日報導，俄羅斯總統普亭提議，他與美國總統川普、習近平11月舉行會晤，討論烏克蘭問題，希望透過談判結束持續4年多的戰爭，並爭取有利於莫斯科的結果。

俄羅斯總統助理鄂夏柯夫隨後表示，美中俄領導人可能在APEC期間舉行歷史性首次會晤，並稱中國將負責籌備工作。他甚至表示，莫斯科、北京與華盛頓原則上都已準備好會晤，相關工作已經展開，中方也採取非常認真的態度。

不過，川普10月20日向路透表示，他願意最快11月與中俄領導人舉行三方軍備控制談判，討論核武器及無核化問題。他說：「我們會討論核武器和無核化問題。如果習主席想舉行，我就會參加。」

南華早報同日報導，據了解，中方官員私下對三方峰會構想表示歡迎，但並未積極推動，各方對議程及籌備工作也幾乎沒有實質討論。

美國智庫「歐洲政策分析中心」分析，三方峰會對普亭具有重要象徵意義，不僅能讓俄羅斯獲得華盛頓的外交承認，也能讓普亭與川普、習近平平起平坐，增加其政治資本。但對習近平而言，峰會未必只有外交利益。

分析指出，習近平不希望讓川普或普亭藉機推動各自議程，轉移外界對中國作為APEC東道主、扮演區域領導角色的注意力。

目前美俄各有希望透過峰會推進的議題，中國則尚未展現積極主導意願。隨著習近平對傳聞的回應曝光，這場原本受到矚目的三方會晤能否在深圳APEC期間實現，仍有待觀察。