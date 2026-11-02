AI不再等人下指令 DeepSeek新Agent讓AI當主管

AI摘要 文章摘要整理： DeepSeek Harness發表Super-agent架構，讓AI由主管式Router協調多個Worker自動分工，朝向持續在線、主動處理任務的自主協作者演進。

中國新創DeepSeek Harness團隊近日發表新AI Agent（AI代理）架構「Super-agent」，核心思路是將會話管理與上下文同步從人的手上移到系統層面，不再需要手動管理AI會話，而是由一個AI當「主管」，調度多個AI Agent分工幹活，人只負責定目標和驗收結果。

在這套架構設想下，未來AI Agent將不再局限於單個聊天窗口，而是能夠持續在線、同時處理多項任務，並根據外部環境變化主動採取行動。

架構上，Super-agent採用Router（主管）與Worker（執行者）雙層設計。Router作為持續運行的全局協調節點，統一接收來自群聊、GitHub、郵件等多平台消息並分派任務；每個Worker擁有獨立上下文和工具能力，分別負責問題重現、代碼審查、功能開發等，必要時還能調用更小的子代理（Subagent）。

從使用者視角，面對的始終是同一個AI助手，但背後可能有多個Agent同時工作。這套模式最值得關注的地方在於，AI不再只是「等你下指令」，而是會主動找活幹。比如有人回饋Bug，AI會在後台先重現、分析原因，確認問題存在才提交修復方案；同時還能多工並行。

在此形態下，DeepSeek認為，Agent不再只是一個被動等待指令的對話窗口，而是演進為數位環境中持續在線的自主協作者。面向個人，它可以是跨設備協助處理日常事務的個人助手；面向團隊，它融入研發工作流程，承接並推進具體任務。

需要留意的是，Super-agent目前仍是面向工程實踐的架構探索，部分設計已開源原型，但還不是DeepSeek正式推出的獨立產品。