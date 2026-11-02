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中、秘自貿協定升級版上路 中國布局CPTPP再進一步

記者黃雅慧／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

中秘自貿協定升級版正式上路，內容加入多項高標準經貿議題，並被視為中國為加入CPTPP進一步鋪路。

中國與秘魯升級版自貿協定1日生效，中國商務部稱，這彰顯了中國致力於通過自貿談判，與各國共同維護多邊主義和自由貿易的決心。

中國商務部網站顯示，中秘於2018年11月啓動自貿協定升級談判，於2024年11月14日簽署「升級議定書」。

值得注意的是，在2024年11月15日，中國商務部發布「商務部國際司負責人解讀中國—秘魯自由貿易協定升級議定書」，其中寫道：「相關章節部分條款體現了與CPTPP等國際高標準經貿規則的兼容對接。」換言之，升級版協定可視為中國未來爭取加入CPTPP進行準備。

據悉，升級版協定以獨立章節形式新增了標準合作、競爭政策、電子商務、全球供應鏈、環境等議題，完善細化了原產地規則、海關程序與貿易便利化、衛生與植物衛生措施、知識產權、服務貿易、商務人員臨時入境和投資等原有章節有關規定。

其中，全球供應鏈章包括鼓勵多式聯運、促進外貿物流通道和基礎設施建設等，是雙方在自貿協定項下的創新之舉，表明兩國致力於共同維護供應鏈穩定暢通。

中國商務部發言人指出，雙方也商定，將在兩年內啓動服務貿易和投資負面清單談判，進一步提升兩國間服務貿易和投資開放水平。雙方還承諾，未來每兩年審議競爭章節，評估做出更高承諾的可能性。

中國是秘魯第一大貿易夥伴、第一大出口市場和第一大進口來源國，秘魯是中國在拉美地區第四大貿易夥伴和重要投資目的地。

精華 FAQ

  • 升級版自貿協定於1日生效。中國商務部表示，此舉展現中國透過自貿談判維護多邊主義與自由貿易的決心，也強化與秘魯的經貿合作基礎。

  • 協定新增標準合作、競爭政策、電子商務、全球供應鏈與環境等章節，並細化原產地、通關、衛生檢疫、知識產權、服務貿易、投資與商務入境等規定。

  • 因為中國商務部曾指出，部分條款已體現與CPTPP等高標準經貿規則的兼容對接，顯示升級協定不僅深化雙邊合作，也可能是中國爭取加入CPTPP的準備。

商務部 供應鏈

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