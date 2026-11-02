我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主

威脅、失言、男人的屁股 川普全美助選愈來愈口無遮攔

雙11首見Token上架 算力明碼標價 走進大眾消費

中國新聞組╱北京2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
今年雙11，Token（詞元）以獨立品類在多個電商平台上架，看不見、摸不著的算力...
今年雙11，Token（詞元）以獨立品類在多個電商平台上架，看不見、摸不著的算力服務，變成可以下單的商品。(取材自新華網)

AI摘要

文章摘要整理：

今年雙11，Token首次以獨立商品登上電商平台，讓AI算力可比價、可下單，帶動個人與中小企業購買需求快速升溫。

今年雙11電商大促出現新商品：Token（詞元）首次以獨立品類登上多個電商平台，過去隱身於人工智能（AI）服務後台的算力消耗，如今成為消費者可以比價、下單的商品，顯示AI服務正從技術應用走向日常消費。

新華網報導，天貓自9月3日推出Token充值中心，目前已接入DeepSeek、阿里雲、智譜、Kimi等業者；MiniMax開設品牌官方旗艦店，千問辦公、階躍星辰等也陸續入駐。天貓數據顯示，10月20日雙11開售首日，Token品類成交額較前一日增長450%，反映市場需求快速升溫。

Token付費本質上是為AI模型運算所消耗的算力買單。過去用戶依照模型調用量付費，難以掌握單價或跨平台比較；如今電商平台集中上架，讓消費者能一次選購不同廠商服務，也降低購買門檻。

青海西寧市民蘇國慶平時喜歡製作短視頻，趁促銷活動囤積Token。他表示，簡單影片消耗不多，但遇到複雜場景建構及動作分鏡，用量便會增加。企業也開始將Token列入日常開支。重慶一家AI科技公司每月支出逾2000元(人民幣，下同)購買Token，這次一次購買12個月的月卡，以取得較優惠價格。以千問AI Lite月卡為例，原價60元，活動價39元，降幅超過三成。

目前購買者以有明確AI需求的個人及中小企業為主，包括家庭用戶、學習研究者、影片創作者及一人公司。不過，現有商品主要分為按量充值及包月、包年固定額度兩種方式，仍難完全符合不同使用需求。

業界指出，Token要成為普及消費品，仍須解決計量、定價及售後等問題。相同文字在不同模型中可能產生二至五成的Token用量差異，各家計費方式也不一致，導致套餐難以比較。

專家建議建立統一計量與換算標準，並規範價格揭露、引入第三方核驗，同時完善未用完額度及消費爭議處理機制，讓消費者買得明白、用得安心。

精華 FAQ

  • 因為Token過去多隱身在AI服務後台，這次卻首次以獨立品類上架電商平台，讓算力消耗變成可直接選購、比價與下單的商品。

  • 天貓已推出Token充值中心，並接入DeepSeek、阿里雲、智譜、Kimi等業者；MiniMax、千問辦公與階躍星辰等也陸續開設官方店鋪。

  • 業界認為仍要解決計量、定價與售後問題，因不同模型Token用量差異可達2至5成，且各家計費不一，需建立統一標準與第三方核驗機制。

電商 DeepSeek

上一則

WTT史上首位8冠王 孫穎莎逆轉勝蒯曼 霸氣比「1」

下一則

擺脫進口依賴 殲20換裝國產發動機 速度更快、過載更大

延伸閱讀

中國Token工廠巨頭出海商業化落地 潤建股份獲海外大單

中國Token工廠巨頭出海商業化落地 潤建股份獲海外大單
詞元均價上漲九成 中國AI大模型服務 揮別價格戰

詞元均價上漲九成 中國AI大模型服務 揮別價格戰
中國超半數算力用來製造「爽劇」？業者：確實…

中國超半數算力用來製造「爽劇」？業者：確實…
撿破爛、啃饅頭…山東貨車司機自學AI 一天燒掉8億Token

撿破爛、啃饅頭…山東貨車司機自學AI 一天燒掉8億Token

熱門新聞

藍思科技董事長周群飛。（取材自新華網）

中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣

2026-10-27 22:35
中國外交部發言人郭嘉昆。歐新社

還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉

2026-10-28 12:46
張家界大庸古城裡空無一人。(取材自央視)

巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空

2026-10-27 12:44
習近平。(歐新社)

習近平清算高階將領 學者：解放軍失去干預政局能力

2026-10-31 15:12
已「失蹤」一年多的前中聯部長劉建超，據傳因嚴重違紀違法，將被由正部級貶為處級。（中新社）

中共前中聯部長劉建超 傳遭「斷崖式貶官」 正部降為處級

2026-10-26 21:47
上海夫妻遺贈畢生積蓄與房產救人，卻因高額稅費卡關。 （取材自新聞坊）

賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了

2026-11-01 08:30

超人氣

更多 >
華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉

華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉
女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了

女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了
賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了

賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了
捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子

捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子
她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬

她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬