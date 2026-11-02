雙11首見Token上架 算力明碼標價 走進大眾消費

今年雙11，Token（詞元）以獨立品類在多個電商平台上架，看不見、摸不著的算力服務，變成可以下單的商品。(取材自新華網)

AI摘要 文章摘要整理： 今年雙11，Token首次以獨立商品登上電商平台，讓AI算力可比價、可下單，帶動個人與中小企業購買需求快速升溫。

今年雙11電商 大促出現新商品：Token（詞元）首次以獨立品類登上多個電商平台，過去隱身於人工智能（AI）服務後台的算力消耗，如今成為消費者可以比價、下單的商品，顯示AI服務正從技術應用走向日常消費。

新華網報導，天貓自9月3日推出Token充值中心，目前已接入DeepSeek 、阿里雲、智譜、Kimi等業者；MiniMax開設品牌官方旗艦店，千問辦公、階躍星辰等也陸續入駐。天貓數據顯示，10月20日雙11開售首日，Token品類成交額較前一日增長450%，反映市場需求快速升溫。

Token付費本質上是為AI模型運算所消耗的算力買單。過去用戶依照模型調用量付費，難以掌握單價或跨平台比較；如今電商平台集中上架，讓消費者能一次選購不同廠商服務，也降低購買門檻。

青海西寧市民蘇國慶平時喜歡製作短視頻，趁促銷活動囤積Token。他表示，簡單影片消耗不多，但遇到複雜場景建構及動作分鏡，用量便會增加。企業也開始將Token列入日常開支。重慶一家AI科技公司每月支出逾2000元(人民幣，下同)購買Token，這次一次購買12個月的月卡，以取得較優惠價格。以千問AI Lite月卡為例，原價60元，活動價39元，降幅超過三成。

目前購買者以有明確AI需求的個人及中小企業為主，包括家庭用戶、學習研究者、影片創作者及一人公司。不過，現有商品主要分為按量充值及包月、包年固定額度兩種方式，仍難完全符合不同使用需求。

業界指出，Token要成為普及消費品，仍須解決計量、定價及售後等問題。相同文字在不同模型中可能產生二至五成的Token用量差異，各家計費方式也不一致，導致套餐難以比較。

專家建議建立統一計量與換算標準，並規範價格揭露、引入第三方核驗，同時完善未用完額度及消費爭議處理機制，讓消費者買得明白、用得安心。