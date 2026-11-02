中國廉價包裹遭歐徵盟新稅 衝擊電商低價直郵

AI摘要 文章摘要整理： 歐盟先後對境外低價直郵包裹加徵關稅與處理費，將推高中國電商在歐洲的售價與物流成本，並衝擊Temu、SHEIN等平台的低價模式。

歐洲消費者透過中國電商 平台購買低價商品，成本可能進一步上升。歐盟 11月1日起，對境外跨境電商直郵包裹徵收每類商品2歐元海關處理費；加上7月已實施的低價商品關稅 ，中國電商依賴的低價直郵模式面臨更大壓力。

觀察者網報導，7月1日起，價值不超過150歐元的境外電商包裹，須按商品類別繳納每類3歐元關稅。11月上路的2歐元處理費，則適用於所有價值的境外直郵包裹，同樣按商品類別計算。單一商品類別兩項費用合計5歐元，另可能涉及增值稅；一件僅售3歐元的商品，額外費用甚至可能高於商品價格。

新措施主要衝擊Temu、SHEIN及速賣通等依靠中國供應鏈、低價商品與直郵物流拓展歐洲市場的平台。歐盟數據顯示，2025年進入歐盟的低價小包裹接近60億件，約93%來自中國。歐盟認為，大量包裹增加海關監管負擔，也使本土零售商面臨競爭壓力，部分商品還涉及不符合安全標準的問題。

首輪措施已帶來變化。法媒報導，自7月實施3歐元關稅後，歐盟相關小包裹進口量下降約64%；但官員提醒，現階段尚不能認定跌幅完全由關稅造成，物流調整及訂單結構變化也可能影響數據。

面對成本增加，平台可能改採歐洲本地倉儲及大批量進口，但將增加庫存與營運支出，大型平台或可吸收部分成本，中小賣家則可能縮減商品或退出市場。歐盟稱處理費原則上由平台、賣家或相關企業承擔，但業者仍可能調高售價或減少折扣，將成本轉嫁消費者。歐洲消費者組織提醒，平台必須提前清楚揭示商品完整價格。

新收費在黑色星期五及聖誕購物季前實施，影響備受關注。歐盟希望藉此減輕監管負擔、改善本土商家競爭環境，但低價商品減少、網購成本提高，最終是否由歐洲消費者埋單，仍有待觀察。