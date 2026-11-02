「四方對話」4國外長暗批中經濟脅迫 環時批美言行不一

AI摘要 文章摘要整理： Quad4國外長發表聯合聲明，對出口限制與經濟脅迫表達關切，外界普遍認為矛頭指向中國；魯比歐否認反華，環時則批美國言行不一。

美國、印度 、日本與澳洲 組成的「四方安全對話」（Quad）4國外長10月31日發表聯合聲明，對出口限制等「經濟脅迫」及導致產能過剩的做法表達嚴重關切，批評矛頭指向中國。美國國務卿魯比歐 強調，四方對話並非反華聯盟；中國官媒環球時報社評則要求美方言行一致，不能一面否認反華，一面縱容對抗性議程擴大。

綜合媒體報導，4國外長是在美國亞特蘭大舉行的20國集團（G20）外長會議期間會晤。聯合聲明指出，經濟安全攸關全球穩定與繁榮，4國將致力建立可靠、開放的全球供應鏈及具韌性的基礎設施，並對任意實施出口限制，以及導致產能過剩、擾亂關鍵產業全球供應鏈的非市場政策與做法，表達嚴重關切。

聲明雖未點名中國，但矛頭明顯指向北京。中國長期被指透過出口刺激經濟成長，近期則對稀土實施出口管制。4國另強調關鍵海上航道及商業活動必須保持暢通，重申依據國際法保障荷莫茲海峽、紅海及曼德海峽的航行自由。

魯比歐會後表示，四方對話並非針對任何國家，也不是為了反對特定國家，而是針對某些行為與活動表達關切。他坦言，相關行為反覆出現在同一個國家，對象顯而易見，但這不代表四方是反華或反任何國家的聯盟。

環球時報社評指出，四方對話的性質不取決於美國官員如何定義，而應看實際行動。若打著供應鏈安全旗號，推動針對中國的產業排斥和技術封鎖，再多外交辭令也無法掩蓋遏制中國的本質。

社評並稱，中美關係正處於尋求穩定的重要階段，美方不應一方面強調管控分歧，另一方面又放任小圈子擴大對抗議程。

社評指出，印度與澳洲各有利益考量，四方成員未必能形成一致的對華經濟立場。

四方領袖預計11月15日至18日在菲律賓馬尼拉東協會議期間舉行峰會，這將是2024年以來首次領袖峰會，也是美國總統川普首次參與。川普之後將前往中國深圳出席亞太經合會議。魯比歐的表態能否反映在四方實際合作上，將成為外界觀察焦點。