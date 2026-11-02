擺脫進口依賴 殲20換裝國產發動機 速度更快、過載更大

圖為殲20S。(取材自央視新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 殲20全面換裝國產發動機後，性能與自主可控能力同步提升，並透過殲20S及空警、加油機等組成體系作戰鏈路。

央視新聞昨報導解放軍 空軍殲20家族戰力裝備時指出，殲20家族已由使用進口動力到全面換裝國產發動機，可提供更快的速度、長時間超音速巡航的速度以及更大過載的機動，標誌著這款隱身戰機徹底擺脫進口動力依賴，實現中國戰機動力的自主可控，也為中國研製下一代更先進戰機奠定基礎。而戰力提升後的殲20，已不再是傳統意義的制空戰鬥機，而是一個新型意義上的空中作戰體系的指揮官。

央視報導，殲20全面換裝國產發動機，標誌著這款隱身戰機徹底擺脫進口動力依賴、進入「完全體」狀態。軍事觀察員王明亮指出，殲20換裝國產發動機後，實現了中國動力的自主可控，單座版本升級為殲20A，對氣動外形、航電感知系統做了優化，更側重高速制空突擊。

王明亮並提到兩大細節。一個是殲20A座艙後部現在隆起了一塊，使得它曲線更加的平滑，這是為進一步改變它的氣動性能和提高飛行速度。另一個細節，是殲20機頭下方原來有一個6塊鏡片的凸起物變成了8個鏡片，這使它的探測功能有了更大的升級，具備更強的網絡化、體系化、反隱身化的作戰能力。

殲20S雙座型的問世，則拓展了傳統五代機作戰模式。作為全球唯一公開亮相的雙座隱身五代機，殲20S打破了單座戰機的任務局限，更加適配未來智能化、無人化、體系化空戰場景。

王明亮表示，這意味著殲20飛機已經不再是一個純粹的、傳統意義的制空戰鬥機，它可能會承擔體系控制的功能。也就是說，後艙的系統控制員除了負責本機的空戰探測系統、通信系統使用之外，還要負責為其他飛機提供情報信息，提供目標指示，分配作戰任務，然後協調控制進行系統作戰，可以說是一個新型意義上的空中作戰體系的指揮官。

如今，殲20與空警系列預警機、運油20加油機、殲16、殲10C等國產主力機型，構建起完整的空中攻防作戰鏈路。各型戰機梯次配合、協同補位，預警組網全域感知、空中加油延伸航程，形成遠近銜接、攻防一體的成熟戰法體系。王明亮表示，這使得整個作戰理念、戰法、飛行員培養，甚至教育訓練全面發生變化，最主要就是從原來的單機或者多機空戰，向真正意義的體系空戰轉變。

近年來，殲20的航跡持續延伸，常態化在東海、南海、台海一線，執行常態化戰備任務。在複雜空域、複雜氣象、複雜電磁環境下，殲20的規模化列裝，體系化運用，推動空軍加速完成空天一體、攻防兼備的戰略轉型。

央視新聞披露殲20A、殲20S等殲20家族已擺脫對進口動力依賴，全面換裝國產發動機。(取材自央視新聞)