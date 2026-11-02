A股10月急跌 人行出招「隔夜逆回購」救市

AI摘要 文章摘要整理： A股10月大幅下跌後，中國監管部門密集出手，人行改以隔夜逆回購穩流動性，並與金監總局、證監會協調支持股市措施。

中國A股10月遭遇重挫，市場信心持續承壓，人民銀行、金融監管總局及證監會11月2日將分別邀集銀行、證券及基金機構開會，討論支持資本市場及穩定股市措施，外界預期官方將進一步釋出政策支持，避免跌勢擴大。

綜合媒體報導，A股10月跌勢相當沉重。上證指數整月下跌6.3%，深證成指跌15.9%，創業板及科創板相關指數跌幅均超過23%。10月最後一個交易日，上證指數收報3599點，年內首次跌破3600點。

市場分析認為，這波下跌受到多重因素影響，包括谷歌 、英特爾 及亞馬遜 等美國科技企業財報，引發投資人對人工智慧（AI）資本支出能否獲得相應回報的疑慮；高科技股去槓桿，加上月末流動性及市場情緒波動，也加劇賣壓。

為穩定金融市場，人行宣布自11月2日起，每個工作日進行隔夜逆回購操作，採固定利率、數量招標，目前操作利率為1.25%。這項安排也代表中國貨幣政策主要利率基準，從原本的7天期逆回購利率轉為隔夜逆回購利率。

分析指出，原本與7天期逆回購利率掛鉤的金融工具，將改以隔夜逆回購利率為基準定價。由於原7天期利率為1.4%，隔夜利率為1.25%，短端資金利率相當於間接下調15個基點。不過，這項調整不宜直接視為降息，人行主要是提高日常流動性調節的精細程度。

隔夜逆回購屬於短期資金周轉工具，每個工作日常態化投放隔夜資金，有助平穩月底及繳稅期間的資金波動，降低金融機構因短期資金緊張而被迫贖回資產、進一步衝擊股市的風險。

證監會近日也表態將全力穩市場、穩預期，並完善減持監管及投資者保護措施。官方統計顯示，截至10月31日，滬深兩市5224家上市公司中，已有73%今年前3季獲利；合計營收56.6兆人民幣，淨利潤5.1兆元，分別年增5.8%及8.5%，規模與增速均創2022年以來新高。

官方此時密集出手，能否扭轉市場信心，仍有待後續政策效果檢驗。