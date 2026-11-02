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「確保紅色江山」 五中全會嚴查一把手腐敗 嚴查家庭異常財產

中國新聞組╱北京2日電
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五中全會將「一把手」腐敗列為查處重點；圖為江蘇嚴查公車私用、私車公養、違規使用公...
五中全會將「一把手」腐敗列為查處重點；圖為江蘇嚴查公車私用、私車公養、違規使用公務加油卡等「車輪上的腐敗」。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

中共五中全會發布全面從嚴治黨決定，強調嚴查一把手、家族式腐敗與家庭財產異常，同時擴大對互聯網企業與官員權力運作的管控，外界解讀為替習近平鞏固權威並鋪路2027年21大。

中共20屆五中全會通過的全面從嚴治黨「決定」，明確將「一把手」腐敗列為重點查處對象，並嚴查年輕幹部、領導幹部家族式腐敗及身邊人腐敗，甚至要求核查家庭財產和支出明顯超出正常收入的情況。分析人士指出，這套監督措施也在為習近平固權，為2027年21大鋪路。

綜合媒體報導，中共官方日前公布一份長達1.7萬字的「決定」全文，中共總書記習近平在全會上表示，影響黨長期執政的問題和隱患仍然不少，必須持續清除侵蝕黨的健康肌體的病毒，才能確保紅色江山代代相傳。他強調，全面從嚴治黨必須一以貫之、一嚴到底，並形容「決定」稿釋放「越往後越嚴」的強烈信號。

在反腐方面，文件要求維持高壓態勢，重點查處政治與經濟問題交織、政商勾連，以及資本向政治領域滲透等問題，尤其鎖定「關鍵少數」中的「一把手」腐敗、年輕幹部腐敗，嚴肅查處領導幹部家族式腐敗及身邊人腐敗。

針對愈趨隱蔽的貪腐手法，「決定」點名預期收益、約定代持、「白手套」及政商「旋轉門」等新型、隱性腐敗，並要求打擊利用網路、虛擬貨幣、跨境資金及區塊鏈進行的腐敗活動，擴大反腐監督範圍。

官員家庭財產也成為監管重點。文件要求完善領導幹部個人有關事項報告制度，對家庭財產和支出明顯超出正常收入的情況進行查核驗證；領導幹部的配偶、子女及子女配偶經商辦企業，也將納入常態化管理，防止利用親屬關係輸送利益。

除反腐，「決定」也強化對官員政治紀律及權力運作的約束，要求堅決擁護「習核心」，嚴禁任人唯親、拉幫結派、匿名誣告、製造謠言及封官許願，並要求識別和清除「兩面人」。領導幹部不得將分管工作、領域及地方當作「私人領地」，必須防止獨斷專行或各自為政，進一步規範「一把手」履職用權。

黨的管理也延伸至互聯網企業。北京已將京東、美團等7家大型互聯網企業黨組織交由市互聯網企業工委直接管理，「決定」並提出建立互聯網企業黨組織提級管理的動態調整機制，引導新就業群體聽黨話、跟黨走。

報導指出，習近平執政十多年來持續推動反腐行動，數千名官員遭查處，中央委員及軍方高層也有人落馬。分析認為，這份「決定」不僅是對既有反腐路線的延續，也有助於習近平進一步鞏固政治權威，為2027年中共21大可能延長執政期創造條件。

精華 FAQ

  • 決定將「一把手」腐敗列為重點，並同時嚴查年輕幹部、領導幹部家族式腐敗、身邊人腐敗，以及政治與經濟問題交織、政商勾連等情況。

  • 文件要求查核家庭財產與支出明顯超出正常收入的情況，並把配偶、子女及其配偶經商納入管理；同時點名虛擬貨幣、跨境資金、區塊鏈等隱性腐敗手法。

  • 分析人士認為，這套更嚴密的反腐與權力約束措施，不僅延續既有高壓反腐，也有助於習近平進一步鞏固政治權威，為2027年21大可能延長執政期鋪路。

習近平 中共

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