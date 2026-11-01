G20外長會閉幕無聯合公報 北京促維護世界和平穩定

在美國亞特蘭大舉行的G20外長會議閉幕，會後未有發表聯合公報。中國外交部副部長馬朝旭（右三）稱G20成員國要擔負起應有的責任，做維護世界和平穩定的力量。（取材自中國外交部網站）

AI摘要 文章摘要整理： G20外長會在美國亞特蘭大閉幕，因多項議題分歧未能發表聯合公報；中方呼籲維護和平穩定、反對保護主義，並推動能源與供應鏈合作。

在美國亞特蘭大 舉行的20國集團（G20）外長會議閉幕，成員國在多個關鍵議題都未能達成共識，會後未有發表聯合公報。中方代表、外交部副部長馬朝旭稱，G20成員國要擔負起應有的責任，做維護世界和平穩定的力量，推動地區熱點問題緩局降溫，努力解決導致衝突的根源問題，加強全球安全治理。

據中國外交部網站訊息，馬朝旭表示，中方支持G20圍繞保障能源安全、實現可持續發展深化合作，不斷提升能源可負擔性，持續推進能源結構轉型，完善國際能源治理。

馬朝旭指出，保護主義沒有贏家，搞築牆設壘、脫鈎斷鏈，擾亂全球產業鏈供應鏈穩定暢通，損害各方利益。G20成員應深化政策協調，加強貿易暢通，挖掘創新賦能，推動普惠發展，以實際行動維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。

馬朝旭說，中國始終基於市場化原則和世貿組織規則開展國際貿易，要防止將經貿問題政治化、武器化、泛安全化，更不能以「公平競爭」為名，行保護主義之實。

事實上，G20外長會議揭幕前已出現分歧，英國、德國、波蘭等歐洲國家的代表，不滿俄羅斯外長拉夫羅夫獲邀出席會議，杯葛大合照環節，美方其後宣布取消大合照。

東道主、美國國務卿魯比歐會後發表主席聲明，代替聯合公報，聲明列出一系列需要優先解決的議題，包括能源、糧食、航行自由等。他承認，在很多議題上未有各方普遍接受的解決方案，但部分國家已開展合作，特別是在供應鏈和關鍵礦產問題上。