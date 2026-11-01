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澳洲總理艾班尼斯將第3次訪中 在APEC峰會後赴北京

記者黃國樑╱綜合報導
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澳洲總理艾班尼斯11月將訪中國，圖為2025年7月15日，習近平(右)在北京會見...
澳洲總理艾班尼斯11月將訪中國，圖為2025年7月15日，習近平(右)在北京會見艾班尼斯。 (新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

艾班尼斯預計出席深圳APEC峰會後訪問北京，這將是他上任以來第3次訪華；在貿易關係穩定回升之際，地緣政治與軍事摩擦仍為雙邊關係增添變數。

澳洲總理艾班尼斯預計在參加11月深圳APEC峰會後轉赴北京訪問，坎培拉方面希望深化兩國關係。儘管經過多年的貿易爭端，兩國關係已經趨於穩定，但地緣政治緊張局勢仍使兩國關係變得複雜。

香港南華早報報導，消息人士透露，艾班尼斯將先出席11月18日至19日舉行的亞太經合組織領導人峰會，之後再前往首都北京。艾班尼斯此次訪問北京將是他自2022年上任以來的第三次訪華，也是自去年7月以來的首次訪華。

報導稱，經貿關係構成艾班尼斯此訪的重要背景。中國長期是澳洲最大貿易夥伴，澳方數據顯示，2025年兩國貨物與服務貿易總額約達2300億美元，中國已連續17年維持澳洲第一大貿易夥伴地位；2026年前8個月，中澳雙邊貨物貿易總額達1769億美元，年比成長近34.8%，其中澳對華出口成長43.2億美元。澳貿易和旅遊部長法瑞爾表示，中國是澳洲「最重要的貿易和經濟夥伴」。

報導稱，兩國關係在經歷多年貿易爭端後逐步趨穩，但近期地緣政治局勢又帶來新的複雜因素：今年9月17日中澳舉行國防協調對話，澳方就中國7月6日試射潛射彈道飛彈表達關切；其次，9月8日至24日，美日澳在日本舉行「東方之盾26」聯合軍演，中國國防部也批評是在推高地區軍備競賽和軍事對抗風險，嚴重威脅區域安全穩定。

精華 FAQ

  • 他將先參加11月18日至19日在深圳舉行的APEC領導人峰會，之後再前往北京訪問。這將是他自2022年上任以來第3次訪華，也是自去年7月以來首次訪問中國。

  • 因為中國長期是澳洲最大貿易夥伴，雙邊貨物與服務貿易規模龐大。澳洲官員也強調，中國是澳洲最重要的貿易和經濟夥伴，顯示經貿仍是此行核心背景。

  • 報導提到，澳方對中國7月6日試射潛射彈道飛彈表達關切；此外，美日澳在日本舉行聯合軍演，也引發中方批評，認為會推高軍備競賽與區域對抗風險。

香港 APEC 澳洲

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