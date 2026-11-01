我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

惠特尼山死亡的男子 被確認是灣區49歲華裔男

華男提前續駕照 竟被告知已失效半年 DMV這話讓他傻眼

WTT女單對決／孫穎莎把早田希娜打哭了 取得22連勝

中國新聞組／北京1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
早田希娜在場邊哽咽落淚。(取材自澎湃新聞)
早田希娜在場邊哽咽落淚。(取材自澎湃新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

WTT蒙彼利埃女單8強賽中，孫穎莎帶病苦戰7局4：3險勝早田希娜，將對戰紀錄改寫為22連勝，早田賽後落淚成焦點。

2026年WTT蒙彼利埃冠軍賽昨進行女單1/4決賽，中國名將孫穎莎對陣日本早田希娜，雙方激戰7局，孫穎莎在身體不適情況下，仍頂住壓力以4：3取得勝利，將對戰紀錄刷新為驚人的22戰全勝。賽後，早田希娜因拚到極限仍難求一勝，罕見在場邊落淚哽咽，「孫穎莎把早田希娜打哭了」登上了熱搜。孫穎莎表示：「這是我和早田交手以來最精彩的一次，能贏下非常不錯，也值得肯定自己。」

據觀察者網報導，對於孫穎莎來說，與早田希娜此前21次對戰，孫穎莎保持21連勝的戰績，也包括今年交手4次全部取勝，優勢非常明顯。

不過本場比賽，孫穎莎陷入了苦戰，一上來連勝兩局之後，被早田希娜追到2：2平，隨後雙方各勝一局，打到了決勝局，最終孫穎莎11：9拿下，大比分4：3險勝早田希娜，比分為11：7、11：9、9：11、11：13、11：8、9：11、11：9，七局中有四局分差僅2分。

至此，孫穎莎面對早田希娜，取得恐怖的22連勝，勝負比22：0，延續全勝紀錄。賽後，早田希娜罕見在場邊眼角含淚，看來非常傷心。「孫穎莎把早田希娜打哭了」也登上了熱搜。

自2014年亞青賽首次交手起，孫穎莎對早田希娜保持12年全勝，這22連勝打破了此前馬龍保持的21勝同一位對手的紀錄，成為百年乒乓球史上的新標竿。

賽後，孫穎莎表示：「這是我和早田交手以來最精采的一次，能贏下非常不錯，也值得肯定自己，也遇到很大困難，包括第七局落後，還能夠一分分去打，決勝局還是立足於拚。自己非常享受在賽場上打好每一場，希望在半決賽依然享受比賽，呈現精采的比賽。」

據報導，昨晚孫穎莎在比賽中身體不適、多次咳嗽，裁判還因拖延時間向她出示了黃牌，加上正手失誤偏多，但她始終沒有放棄，靠意志力硬扛到最後，與早田希娜鏖戰七局，拿下第22連勝。孫穎莎表示非常享受歐洲賽場的氛圍，希望半決賽繼續享受比賽，對手將是隊友王藝迪。

早田希娜上場前曾一直翻看戰術筆記，局間教練還從場邊拿出筆記本，顯示針對孫穎莎做了大量搏殺部署，這也是她首次將雙方交手拖入七局。

孫穎莎對戰早田希娜22勝0負。(取材自微博)
孫穎莎對戰早田希娜22勝0負。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 孫穎莎在身體不適、比賽一度陷入膠著的情況下，靠著關鍵分的把握與意志力，最終以4：3險勝早田希娜，七局比分差距都相當接近。

  • 此役過後，孫穎莎對早田希娜的戰績來到22勝0負，維持全勝紀錄，也把對單一對手的連勝數推進到新的高點，打破外界原先的紀錄印象。

  • 早田希娜雖然首次把雙方交手拖進7局，且賽前做足戰術準備，但仍難拿到首勝，賽後情緒激動落淚；同時孫穎莎也在咳嗽、失誤偏多下完成逆境勝利。

日本 孫穎莎

上一則

昂跑沒解約姆巴佩 惹怒中網友 但也有人不解「誰怒了」

下一則

中博主拆解後 吐槽蘋果Duo「偷工減料」 用戶坐不住了

延伸閱讀

MLB／光芒12局再見安續命 暌違18年在世界大賽主場奪勝

MLB／光芒12局再見安續命 暌違18年在世界大賽主場奪勝
乒乓球亞錦賽╱日本最強組合贏中國選手 混雙奪金

乒乓球亞錦賽╱日本最強組合贏中國選手 混雙奪金
MLB／光芒王牌拉穆森狂飆11連勝 若再登板就是世界大賽

MLB／光芒王牌拉穆森狂飆11連勝 若再登板就是世界大賽
亞帕運/台桌球女雙封后 林姿妤包辦3金 方振宇摘銀破男羽紀錄

亞帕運/台桌球女雙封后 林姿妤包辦3金 方振宇摘銀破男羽紀錄

熱門新聞

藍思科技董事長周群飛。（取材自新華網）

中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣

2026-10-27 22:35
谷愛凌(左)23日見蘇州書記范波。（取材自微博）

谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重

2026-10-24 21:31
兩人的結婚照。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去

2026-10-24 07:30
10月24日，金正恩離開丹東時，王滬寧到中朝新鴨綠江大橋送行。（新華社）

金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾

2026-10-24 14:47
中國外交部發言人郭嘉昆。歐新社

還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉

2026-10-28 12:46
張家界大庸古城裡空無一人。(取材自央視)

巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空

2026-10-27 12:44

超人氣

更多 >
不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店

不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店
瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉

瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉
加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃

加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃
美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」

美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」
民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的

民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的