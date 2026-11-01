WTT女單對決／孫穎莎把早田希娜打哭了 取得22連勝
WTT蒙彼利埃女單8強賽中，孫穎莎帶病苦戰7局4：3險勝早田希娜，將對戰紀錄改寫為22連勝，早田賽後落淚成焦點。
AI摘要
文章摘要整理：
WTT蒙彼利埃女單8強賽中，孫穎莎帶病苦戰7局4：3險勝早田希娜，將對戰紀錄改寫為22連勝，早田賽後落淚成焦點。
2026年WTT蒙彼利埃冠軍賽昨進行女單1/4決賽，中國名將孫穎莎對陣日本早田希娜，雙方激戰7局，孫穎莎在身體不適情況下，仍頂住壓力以4：3取得勝利，將對戰紀錄刷新為驚人的22戰全勝。賽後，早田希娜因拚到極限仍難求一勝，罕見在場邊落淚哽咽，「孫穎莎把早田希娜打哭了」登上了熱搜。孫穎莎表示：「這是我和早田交手以來最精彩的一次，能贏下非常不錯，也值得肯定自己。」
據觀察者網報導，對於孫穎莎來說，與早田希娜此前21次對戰，孫穎莎保持21連勝的戰績，也包括今年交手4次全部取勝，優勢非常明顯。
不過本場比賽，孫穎莎陷入了苦戰，一上來連勝兩局之後，被早田希娜追到2：2平，隨後雙方各勝一局，打到了決勝局，最終孫穎莎11：9拿下，大比分4：3險勝早田希娜，比分為11：7、11：9、9：11、11：13、11：8、9：11、11：9，七局中有四局分差僅2分。
至此，孫穎莎面對早田希娜，取得恐怖的22連勝，勝負比22：0，延續全勝紀錄。賽後，早田希娜罕見在場邊眼角含淚，看來非常傷心。「孫穎莎把早田希娜打哭了」也登上了熱搜。
自2014年亞青賽首次交手起，孫穎莎對早田希娜保持12年全勝，這22連勝打破了此前馬龍保持的21勝同一位對手的紀錄，成為百年乒乓球史上的新標竿。
賽後，孫穎莎表示：「這是我和早田交手以來最精采的一次，能贏下非常不錯，也值得肯定自己，也遇到很大困難，包括第七局落後，還能夠一分分去打，決勝局還是立足於拚。自己非常享受在賽場上打好每一場，希望在半決賽依然享受比賽，呈現精采的比賽。」
據報導，昨晚孫穎莎在比賽中身體不適、多次咳嗽，裁判還因拖延時間向她出示了黃牌，加上正手失誤偏多，但她始終沒有放棄，靠意志力硬扛到最後，與早田希娜鏖戰七局，拿下第22連勝。孫穎莎表示非常享受歐洲賽場的氛圍，希望半決賽繼續享受比賽，對手將是隊友王藝迪。
早田希娜上場前曾一直翻看戰術筆記，局間教練還從場邊拿出筆記本，顯示針對孫穎莎做了大量搏殺部署，這也是她首次將雙方交手拖入七局。
孫穎莎在身體不適、比賽一度陷入膠著的情況下，靠著關鍵分的把握與意志力，最終以4：3險勝早田希娜，七局比分差距都相當接近。 此役過後，孫穎莎對早田希娜的戰績來到22勝0負，維持全勝紀錄，也把對單一對手的連勝數推進到新的高點，打破外界原先的紀錄印象。 早田希娜雖然首次把雙方交手拖進7局，且賽前做足戰術準備，但仍難拿到首勝，賽後情緒激動落淚；同時孫穎莎也在咳嗽、失誤偏多下完成逆境勝利。
精華 FAQ
孫穎莎在身體不適、比賽一度陷入膠著的情況下，靠著關鍵分的把握與意志力，最終以4：3險勝早田希娜，七局比分差距都相當接近。
此役過後，孫穎莎對早田希娜的戰績來到22勝0負，維持全勝紀錄，也把對單一對手的連勝數推進到新的高點，打破外界原先的紀錄印象。
早田希娜雖然首次把雙方交手拖進7局，且賽前做足戰術準備，但仍難拿到首勝，賽後情緒激動落淚；同時孫穎莎也在咳嗽、失誤偏多下完成逆境勝利。
上一則
昂跑沒解約姆巴佩 惹怒中網友 但也有人不解「誰怒了」
下一則