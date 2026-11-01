WTT女單對決／孫穎莎把早田希娜打哭了 取得22連勝

早田希娜在場邊哽咽落淚。(取材自澎湃新聞)

AI摘要 文章摘要整理： WTT蒙彼利埃女單8強賽中，孫穎莎帶病苦戰7局4：3險勝早田希娜，將對戰紀錄改寫為22連勝，早田賽後落淚成焦點。

2026年WTT蒙彼利埃冠軍賽昨進行女單1/4決賽，中國名將孫穎莎 對陣日本 早田希娜，雙方激戰7局，孫穎莎在身體不適情況下，仍頂住壓力以4：3取得勝利，將對戰紀錄刷新為驚人的22戰全勝。賽後，早田希娜因拚到極限仍難求一勝，罕見在場邊落淚哽咽，「孫穎莎把早田希娜打哭了」登上了熱搜。孫穎莎表示：「這是我和早田交手以來最精彩的一次，能贏下非常不錯，也值得肯定自己。」

據觀察者網報導，對於孫穎莎來說，與早田希娜此前21次對戰，孫穎莎保持21連勝的戰績，也包括今年交手4次全部取勝，優勢非常明顯。

不過本場比賽，孫穎莎陷入了苦戰，一上來連勝兩局之後，被早田希娜追到2：2平，隨後雙方各勝一局，打到了決勝局，最終孫穎莎11：9拿下，大比分4：3險勝早田希娜，比分為11：7、11：9、9：11、11：13、11：8、9：11、11：9，七局中有四局分差僅2分。

至此，孫穎莎面對早田希娜，取得恐怖的22連勝，勝負比22：0，延續全勝紀錄。賽後，早田希娜罕見在場邊眼角含淚，看來非常傷心。「孫穎莎把早田希娜打哭了」也登上了熱搜。

自2014年亞青賽首次交手起，孫穎莎對早田希娜保持12年全勝，這22連勝打破了此前馬龍保持的21勝同一位對手的紀錄，成為百年乒乓球史上的新標竿。

賽後，孫穎莎表示：「這是我和早田交手以來最精采的一次，能贏下非常不錯，也值得肯定自己，也遇到很大困難，包括第七局落後，還能夠一分分去打，決勝局還是立足於拚。自己非常享受在賽場上打好每一場，希望在半決賽依然享受比賽，呈現精采的比賽。」

據報導，昨晚孫穎莎在比賽中身體不適、多次咳嗽，裁判還因拖延時間向她出示了黃牌，加上正手失誤偏多，但她始終沒有放棄，靠意志力硬扛到最後，與早田希娜鏖戰七局，拿下第22連勝。孫穎莎表示非常享受歐洲賽場的氛圍，希望半決賽繼續享受比賽，對手將是隊友王藝迪。

早田希娜上場前曾一直翻看戰術筆記，局間教練還從場邊拿出筆記本，顯示針對孫穎莎做了大量搏殺部署，這也是她首次將雙方交手拖入七局。

孫穎莎對戰早田希娜22勝0負。(取材自微博)