我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

惠特尼山死亡的男子 被確認是灣區49歲華裔男

華男提前續駕照 竟被告知已失效半年 DMV這話讓他傻眼

日團訪731部隊罪證陳列館 獻花鞠躬致歉 稱當年暴行惡魔

中國新聞組╱北京1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本「繼承和發展村山談話會」訪華代表團參訪侵華日軍第731部隊罪證陳列館，向遇難...
日本「繼承和發展村山談話會」訪華代表團參訪侵華日軍第731部隊罪證陳列館，向遇難者獻花並鞠躬謝罪。(視頻截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

日本民間團體參訪哈爾濱731部隊罪證陳列館並公開謝罪，強調加害者責任不可隨時間消失，呼籲日本社會正視侵略歷史與戰爭罪行。

日本民間團體訪問中國哈爾濱侵華日軍第731部隊罪證陳列館，面對細菌戰、人體實驗等歷史罪證，團長藤田高景直言，絕不容忍侵華日軍戰後安穩終老，即使掘開墳墓，也要追究其罪行，要求謝罪、接受懲罰。代表團成員並在紀念碑前獻花、鞠躬謝罪，呼籲日本社會正視侵略歷史。

綜合南方都市報、環球時報報導，日本「繼承和發展村山談話會」訪華代表團10月28日走進黑龍江哈爾濱侵華日軍第731部隊罪證陳列館，觀看日軍侵華期間發動細菌戰、研製細菌武器及進行人體實驗的史料與實物展品，隨後在「謝罪與不戰和平之碑」前懺悔謝罪。

身兼該組織理事長及代表團團長的藤田高景表示，侵華日軍第731部隊的暴行只能以「惡魔」形容。當年不少侵華日軍逃回日本本土，未受審判便安度餘生，這種情況絕不能容忍。他強調，即使相關戰犯已經死亡，也不能讓其罪行隨著時間消失，必須追究歷史責任。

藤田高景說，自己相隔10年再次來到中國，親身了解相關史實後，希望將這次參訪經歷帶回日本，向更多民眾，尤其是年輕世代，說明日軍當年在中國犯下的罪行，讓日本社會正視侵略歷史，而不是迴避加害者應負的責任。

代表團此行也前往牡丹江日軍遺留化學武器埋藏區。日本記者金平茂紀則指出，作為加害者，本應正視過錯，但日本社會不願面對這段歷史，是當前最嚴重的問題之一。另有日本記者回憶，41年前曾親眼見到731部隊遺址散落注射針頭，以及飼養實驗動物留下的痕跡，相關遺物至今仍是日軍侵華罪行的歷史見證。

今年是東京審判開庭80周年。1946年5月3日至1948年11月12日，11個同盟國組成遠東國際軍事法庭，在東京審判日本甲級戰犯。28名被告中，除2人病死、1人因精神狀況被撤訴，其餘25人均被判有罪，其中東條英機、土肥原賢二、板垣征四郎等7人遭判絞刑。

參與東京審判的中方檢察官向哲濬，其子向隆萬退休後多次自費赴海外查閱檔案，持續推動相關研究。他提醒，當前世界局勢動盪，戰爭陰影並未消散，中日關係也面臨考驗，唯有牢記歷史教訓，才能共同維護和平。日本代表團此次公開謝罪，也再次凸顯正視侵略歷史的重要性。

藤田高景表示，侵華日軍第731部隊的暴行只能以「惡魔」形容。(取材自南方都市報)
藤田高景表示，侵華日軍第731部隊的暴行只能以「惡魔」形容。(取材自南方都市報)

精華 FAQ

  • 代表團先走進哈爾濱侵華日軍第731部隊罪證陳列館，觀看細菌戰、人體實驗等史料與實物，之後也前往牡丹江日軍遺留化學武器埋藏區，了解侵華遺害。

  • 藤田高景認為731部隊暴行只能以「惡魔」形容，主張即使戰犯已死亡也不能讓罪行消失，應持續追究歷史責任，要求謝罪並接受應有懲罰。

  • 代表團在「謝罪與不戰和平之碑」前獻花、鞠躬致歉，象徵加害者陣營願直面歷史，並提醒日本社會不要迴避侵略責任，對和平教育也具重要意義。

日本

上一則

多城管控萬聖節 杭州奧特曼被帶走 上海禁學生過洋節

下一則

蘋果AI攜手千問 4日在中開放測試 12月隨iOS 27.3推出

延伸閱讀

推辱華日劇聯名產品 三麗鷗道歉：停止後續項目及宣傳

推辱華日劇聯名產品 三麗鷗道歉：停止後續項目及宣傳
日劇VIVANT劇情挨批「辱華」 TBS社長：無意敵視特定國家

日劇VIVANT劇情挨批「辱華」 TBS社長：無意敵視特定國家
光復81周年賴政府靜悄悄 鄭麗文：殖民傷痕不該美化

光復81周年賴政府靜悄悄 鄭麗文：殖民傷痕不該美化
高市早苗向靖國神社供奉祭祀費 中官媒：愈來愈像邪教

高市早苗向靖國神社供奉祭祀費 中官媒：愈來愈像邪教

熱門新聞

藍思科技董事長周群飛。（取材自新華網）

中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣

2026-10-27 22:35
谷愛凌(左)23日見蘇州書記范波。（取材自微博）

谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重

2026-10-24 21:31
兩人的結婚照。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去

2026-10-24 07:30
10月24日，金正恩離開丹東時，王滬寧到中朝新鴨綠江大橋送行。（新華社）

金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾

2026-10-24 14:47
中國外交部發言人郭嘉昆。歐新社

還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉

2026-10-28 12:46
張家界大庸古城裡空無一人。(取材自央視)

巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空

2026-10-27 12:44

超人氣

更多 >
不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店

不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店
瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉

瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉
加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃

加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃
美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」

美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」
民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的

民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的