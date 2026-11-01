日團訪731部隊罪證陳列館 獻花鞠躬致歉 稱當年暴行惡魔

日本「繼承和發展村山談話會」訪華代表團參訪侵華日軍第731部隊罪證陳列館，向遇難者獻花並鞠躬謝罪。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 日本民間團體參訪哈爾濱731部隊罪證陳列館並公開謝罪，強調加害者責任不可隨時間消失，呼籲日本社會正視侵略歷史與戰爭罪行。

日本 民間團體訪問中國哈爾濱侵華日軍第731部隊罪證陳列館，面對細菌戰、人體實驗等歷史罪證，團長藤田高景直言，絕不容忍侵華日軍戰後安穩終老，即使掘開墳墓，也要追究其罪行，要求謝罪、接受懲罰。代表團成員並在紀念碑前獻花、鞠躬謝罪，呼籲日本社會正視侵略歷史。

綜合南方都市報、環球時報報導，日本「繼承和發展村山談話會」訪華代表團10月28日走進黑龍江哈爾濱侵華日軍第731部隊罪證陳列館，觀看日軍侵華期間發動細菌戰、研製細菌武器及進行人體實驗的史料與實物展品，隨後在「謝罪與不戰和平之碑」前懺悔謝罪。

身兼該組織理事長及代表團團長的藤田高景表示，侵華日軍第731部隊的暴行只能以「惡魔」形容。當年不少侵華日軍逃回日本本土，未受審判便安度餘生，這種情況絕不能容忍。他強調，即使相關戰犯已經死亡，也不能讓其罪行隨著時間消失，必須追究歷史責任。

藤田高景說，自己相隔10年再次來到中國，親身了解相關史實後，希望將這次參訪經歷帶回日本，向更多民眾，尤其是年輕世代，說明日軍當年在中國犯下的罪行，讓日本社會正視侵略歷史，而不是迴避加害者應負的責任。

代表團此行也前往牡丹江日軍遺留化學武器埋藏區。日本記者金平茂紀則指出，作為加害者，本應正視過錯，但日本社會不願面對這段歷史，是當前最嚴重的問題之一。另有日本記者回憶，41年前曾親眼見到731部隊遺址散落注射針頭，以及飼養實驗動物留下的痕跡，相關遺物至今仍是日軍侵華罪行的歷史見證。

今年是東京審判開庭80周年。1946年5月3日至1948年11月12日，11個同盟國組成遠東國際軍事法庭，在東京審判日本甲級戰犯。28名被告中，除2人病死、1人因精神狀況被撤訴，其餘25人均被判有罪，其中東條英機、土肥原賢二、板垣征四郎等7人遭判絞刑。

參與東京審判的中方檢察官向哲濬，其子向隆萬退休後多次自費赴海外查閱檔案，持續推動相關研究。他提醒，當前世界局勢動盪，戰爭陰影並未消散，中日關係也面臨考驗，唯有牢記歷史教訓，才能共同維護和平。日本代表團此次公開謝罪，也再次凸顯正視侵略歷史的重要性。

藤田高景表示，侵華日軍第731部隊的暴行只能以「惡魔」形容。(取材自南方都市報)