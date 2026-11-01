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中公布戰略礦產數據 錸金鎳鋯等儲量大增

中國新聞組╱北京1日電
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新疆發現特大型鋯（鉿）砂礦。（取材自財聯社╱自然資源部供圖）
新疆發現特大型鋯（鉿）砂礦。（取材自財聯社╱自然資源部供圖）

AI摘要

文章摘要整理：

中國完成17種戰略性礦產再評價後，多項稀有金屬保有資源量顯著增加，錸、金、鎳等增幅明顯，並在多地取得找礦突破，強化資源安全與軍工科技供應。

中國宣布經重新探查，多個戰略性稀有金屬礦產保有資源量均有增加，其中能抗極端高溫、運用在航空航天與製造發動機的錸，保有資源量增加超2倍；金相當於新增50個大型礦床，鎳相當於新增30個大型礦床。

新華社報導，中國自然資源部昨天發布數據顯示，2024年，自然資源部組織全國27個省區市、100餘家單位、近2000名調查人員，對全國鎵、鍺、銦、鉻鐵礦、鎳、鈷、鋯、鉿、鈮、 鉭、釩、稀土、錸、鉀鹽、金、錳、氦氣等17種戰略性礦產共伴生、低品位資源再評價工作。

經1年工作，完成全國1800餘處在產礦山和大中型礦區的資源再評價，摸清17種戰略性礦產共伴生、低品位資源的開發利用情況，及當前技術經濟條件下可利用的共伴生、低品位資源數量。

自然資源部礦產資源保護監督司副司長喬春磊說，調查評價後，鎵、鍺、銦等13種礦產全國保有資源量顯著增加，比如錸全國保有資源量增加超兩倍，金相當於新增50個大型礦床，鎳相當於新增30個大型礦床，鎵、銦、鉭、釩超10個大型礦床，提高中國礦產資源安全保障能力水平奠定重要資源基礎。

在找礦行動中，自然資源部地質勘查管理司副司長馬小杰說，安徽茶亭銅金礦勘查項目在短短4個月，完成鑽探工作量約10萬公尺，取得重大突破。貴州畢節豬拱塘鉛鋅礦是探獲的首個全隱伏、高品位、大厚度的超大型鉛鋅礦床。新疆拜城發現中國首個古河湖相鋯石砂礦，大幅提高鋯礦自給能力。為表彰彭宇和王海濤兩名地質隊員在發現該礦中作出的貢獻，新疆維吾爾自治區自然資源廳將其命名為「宇海鋯礦」。

中國再探明以及新發現的稀有金屬與礦石多數與軍工尖端科技有關。例如錸耐腐蝕、熔點高達3180度；鎵與鍺是製造高端雷達的關鍵材料；銦運用在半導體、合金與醫療；釩可提升鋼鐵合金強度；鋯是核反應堆燃料棒包殼管和航空航天高溫合金的關鍵材料等。

賦鋯含礫粗砂岩。（取材自財聯社╱自然資源部供圖）
賦鋯含礫粗砂岩。（取材自財聯社╱自然資源部供圖）

精華 FAQ

  • 自然資源部組織27個省區市、近2000名人員，對17種戰略性礦產的共伴生與低品位資源重新評價，完成1800餘處在產礦山和大中型礦區調查，掌握可利用資源量。

  • 調查後，鎵、鍺、銦等13種礦產資源量明顯增加，其中錸增加超2倍；金相當於新增50個大型礦床，鎳相當於新增30個大型礦床，鎵、銦、鉭、釩也都增加超10個大型礦床。

  • 安徽茶亭銅金礦、貴州畢節豬拱塘鉛鋅礦與新疆拜城古河湖相鋯石砂礦都有突破，其中新疆新礦可提高鋯礦自給能力，對核工業、航空航天與高端製造供應鏈都很重要。

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