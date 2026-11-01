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中拚2030年登月 採2次發射1次著陸 乘組3人、2人登月

中國新聞組╱北京1日電
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中國計畫在2030年前實現登陸月球。(取材自央視)
中國計畫在2030年前實現登陸月球。(取材自央視)

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中國力拚2030年前完成首次載人登月，採2次發射與環月交會對接模式，並先以無人任務驗證後，再推進3人乘組登月。

中國力拚在2030年前實現首次載人登月，任務配置與執行方式也進一步明朗。月球探測工程總設計師王翔10月31日表示，中國將採取「兩次發射、一次登月」方案，首次任務由3名航天員組成乘組，其中2人登陸月面執行科學作業，另1人留在環月軌道的載人飛船值守，待登月人員返回後共同搭乘飛船返地球。

環球時報報導，由中國載人航天工程辦公室主辦的第7屆載人航天學術大會，10月31日在北京航空航天大學舉行。王翔在會中指出，首次載人月球探測任務將採用環月軌道交會對接飛行模式，透過兩枚長征十號運載火箭，分別發射著陸器及載人飛船，讓兩艘飛行器先後進入月球軌道並完成交會對接。

任務展開時，第一枚火箭先將「攬月」月面著陸器送入環月軌道，另一枚火箭再發射載人飛船前往月球。飛船與著陸器對接後，2名航天員轉入著陸器，與載人飛船分離並下降至月球表面，進行地質勘察、月面巡視及資源探測等科學活動；第3名航天員則留在飛船內，負責軌道值守。

月面任務完成後，2名航天員搭乘著陸器上升，返回環月軌道，再與載人飛船第二次交會對接。人員及採集樣品轉移至飛船後，乘組啟程返回地球。這套安排將月面登陸與返航分成不同飛行階段，軌道交會對接是任務能否順利完成的關鍵環節。

王翔表示，載人登月任務相關各系統的研製與試驗正穩步推進，夢舟載人飛船、「攬月」著陸器已完成多項關鍵驗證試驗。依初步規畫，正式載人登月前將先安排著陸器無人飛行任務，依循「先無人驗證、後載人飛行」原則，全面考核地月往返、月面著陸及起飛等流程，以降低載人任務風險。

中國規畫在2028年至2030年間，於海南文昌航天發射場執行3次無人繞月驗證任務及1次載人登月任務，逐步由近地軌道載人飛行拓展至地月空間。任務除實現登月，也將進行「登、巡、採、研、回」等工作，包括月面地質調查、資源勘察及樣品採集，為後續建設月球科研試驗站累積數據。

報導指出，中國載人登月計畫整合了30多年載人航天經驗，以及嫦娥系列探月工程20多年來在月球環繞、著陸巡視和採樣返回方面的成果。官方2026年將載人登月與無人探月任務在任務、資源及隊伍等方面整合，統稱「月球探測工程」，希望集中技術與人力推進登月目標。

人類上一次載人登月是美國阿波羅計畫。阿波羅11號於1969年完成首次登月，至1972年阿波羅17號任務結束，共有12名美國航天員踏上月球。中國若能按期完成計畫，將成為半個多世紀以來首個實現載人登月的國家，也代表全球載人航天競爭進入地月空間新階段。

中國計畫在2030年前實現登陸月球。圖為2024年曝光的「登月服」。（取材自IT...
中國計畫在2030年前實現登陸月球。圖為2024年曝光的「登月服」。（取材自IT之家）

精華 FAQ

  • 此次載人登月採「2次發射、1次登月」架構，分別以長征10號發射著陸器與載人飛船，先在環月軌道完成交會對接，再展開登月與返航流程。

  • 任務乘組共3人，其中2人轉入「攬月」著陸器下降月面，執行地質勘察、巡視與資源探測；另1人留在環月軌道的載人飛船內，負責值守並等待返航接應。

  • 依規畫，2028年至2030年間將先進行3次無人繞月驗證任務與1次載人登月任務，並先安排著陸器無人飛行，確認地月往返、著陸與起飛流程後再執行載人任務。

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