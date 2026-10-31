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中國2030年前登月計畫曝光 將採2次發射、送2人踏上月表

記者陳宥菘／即時報導
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中國計畫在2030年前實現登陸月球。圖為2024年曝光的「登月服」。（取材自IT...
中國計畫在2030年前實現登陸月球。圖為2024年曝光的「登月服」。（取材自IT之家）

AI摘要

文章摘要整理：

中國公布2030年前載人登月細節，將以兩枚長征10號火箭執行兩次發射，透過環月軌道交會對接，並派3人乘組完成登月與返回。

中國計畫在2030年前實現登陸月球。中國月球探測工程總設計師王翔31日在一場學術活動上披露細節，表示將採用「兩次發射，一次登月」的方式實現載人登月，太空員乘組將由3人組成，其中2人著陸月球表面。

環球時報報導，由中國載人航天工程辦公室主辦的「第七屆載人航天學術大會」31日在北京航空航天大學舉行，中國載人航天工程副總設計師兼月球探測工程總設計師王翔在大會上表示，中國首次載人月球探測計畫採用環月軌道對接飛行模式。

報導指，這種模式將採用兩枚長征十號運載火箭，先將著陸器送往月球軌道，然後再發射載人飛船與著陸器實現交會對接，太空員進入著陸器並與載人飛船分離著陸月面，開展有關科學探測活動。完成任務後航天員乘坐著陸器從月面上升，在月球軌道上與載人飛船實現二次交會對接，太空員乘坐載人飛船返回地球。

王翔還提到，中國首次載人月球探測任務乘組計畫由3人組成，其中2人著陸月球表面。

中國規畫於2028年至2030年間，在海南文昌航天發射場密集執行3次無人繞月驗證任務及1次載人登月任務，這也標誌著中國載人航天工程正式從近地軌道邁向地月空間。

精華 FAQ

  • 中國規畫在2030年前實現首次載人登月，並於2028年至2030年間，先後進行3次無人繞月驗證任務，再執行1次載人登月任務。

  • 任務採「兩次發射，一次登月」模式，使用2枚長征10號運載火箭，先送著陸器入月球軌道，再發射載人飛船交會對接後登月。

  • 首次載人月球探測任務預計由3人組成，其中2人將登上月球表面執行科學探測，完成後再由著陸器返回月球軌道與飛船會合返地球。

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