全球首次 四川艦起降隱形無人機 兩棲攻擊艦上完成彈射起飛

中國軍號發布的畫面。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 中國官方披露，攻擊-21隱形無人機在四川艦上完成全球首次兩棲攻擊艦彈射起飛，顯示076型艦的準航母化能力大幅提升。

中國軍號30日發布的消息，解放軍 首型艦載察打一體隱形無人機 「攻擊-21」，近日成功在首艘076型兩棲攻擊艦四川艦上順利完成首次起降。官方強調，這是全球首次在兩棲攻擊艦上完成大型隱形無人機的彈射起飛，意味四川艦戰力發生質的飛躍，達到「準航母」級別，成了具備立體登陸支援等多元能力的海上全能作戰中樞，標誌著中國在技術、作戰與體系三大維度上實現了顯著突破。

▲ 影片來源：YouTube＠中國新聞社（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

「攻擊-21」自2025年九三閱兵首次亮相後，央視曾於2026年7月發布其從四川艦電磁彈射起飛的CG畫面，首次展示其從076型兩棲攻擊艦四川艦上電磁彈射起飛，如今正式實現實機起降。「攻擊-21」是由空軍「攻擊-11」發展而來的艦載型號，也是目前全球唯一公開露面的艦載隱形飛翼無人機。以往全球兩棲攻擊艦受限於無彈射器，只能依靠垂直或短距起降，導致載彈量與作戰半徑受限。

四川艦突破傳統限制，配備電磁彈射器，使固定翼無人機無需犧牲載荷即可高效率起降，徹底拉高了全球兩棲攻擊艦的作戰天花板。四川艦自2024年12月下水、2025年11月完成首次海試，今年4月赴南海開展試驗，到10月即實現艦機融合，推進速度超出外界預期。該機採用飛翼無尾布局與背部S型進氣道，具備優異的隱形性能，並進行折疊機翼與攔阻鉤等艦載改進，能在四川艦的電磁彈射與全自動著艦引導系統下，實現滿狀態起飛與精確回收。

在技術維度上，「攻擊-21」的飛翼布局，對飛控算法、結構強度與自動著艦引導系統的要求極為苛刻。四川艦配備的全自動著艦引導系統，正是為無人平台準備的「隱形跑道」。在作戰維度上，「攻擊-21」使登陸作戰有了縱深「火力長臂」，登陸方式從兩棲進化到三棲。在體系維度上，無人機也成為航母體系的「關鍵拼圖」。

軍事專家杜文龍曾指出，四川艦是全球第一艘無人母艦，固定翼隱形無人機與四川艦相互組合，這種能力全世界只有中國才具備。專家張軍社也表示，四川艦既是小型航母，也是適應未來智能化戰爭的「無人機航母」。未來若與福建艦等大型航母聯合運用，將能形成強大的海上聯合作戰編隊，對島嶼、近海及沿岸區域實施高精度的縱深打擊。

中國軍號發布的畫面。（視頻截圖）

攻擊21是解放軍首型艦載察打一體隱身無人機。圖為攻擊21去年在九三大閱兵上接受檢閱。（新華社）

解放軍首型艦載察打一體隱身無人機「攻擊-21」首次在四川艦成功起降。圖為模擬動畫畫面。（ 央視截圖）