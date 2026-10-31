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中國國產GPU性能直逼Nvidia 天垓300實測比肩H200

記者黃雅慧／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

天數智芯公布天垓300第三方實測結果，端到端吞吐性能達Nvidia H200的1.05倍，顯示中國國產通用GPU已在真實AI推理場景逼近國際高階水準。

中製GPU晶片公司天數智芯對外演示旗下GPU產品天垓300性能，基於第三方實測成績顯示，天垓300折算單卡整體端到端吞吐性能達輝達H200的1.05倍，成為中國國內首個實測性能達到H200水平的通用GPU。

Nvidia輝達(另稱英偉達)H200是AI大模型推理和複雜計算領域具有代表性的高水平圖形處理器，是衡量先進AI算力的重要標竿。天垓300在真實業務測試中達到同水平，標誌著中國國產通用圖形處理器開始具備在複雜AI任務和高算力市場中快速發展的實力，且正進入從能不能用，轉向比拚實際產出、運行效率和經濟價值階段。

對於與H200比較，天數智芯方面表示，要比較的不是理論峰值，而是在特定模型和部署條件下整條推理鏈路的實際輸出能力。

隨著日均詞元（Token）調用量增長，Token工廠正成為算力規模化落地的熱門形態，也是高質量算力的集中檢驗場。天數智芯進行的各項現場測試表現顯示，天垓300高度滿足Token工廠對算力的各項實際要求。

天垓300同時提供開放、可組合的異構計算平台解決方案。以通用圖形處理器為底座，支持混合訓練等多種部署形態，可與其他廠商的加速卡、專用晶片協同工作。

精華 FAQ

  • 內文指出，天垓300在折算單卡的整體端到端吞吐性能上，達到輝達H200的1.05倍，代表其在特定模型與部署條件下，已能對標高階AI算力產品。

  • 因為天垓300是中國國內首個實測性能達到H200水平的通用GPU，意味國產GPU不再只談可用性，而是開始進入比拚實際產出、運行效率與經濟價值的階段。

  • 天數智芯表示，天垓300可支援Token工廠等高頻推理場景，也提供開放可組合的異構計算平台，能用於混合訓練並與其他加速卡或專用晶片協同運作。

輝達 NVIDIA

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