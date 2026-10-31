APEC前夕 深圳「前海博物館」開館 展國博3000件珍品

深圳前海博物館30日開館，搶在APEC非正式領袖會議拉開序幕前夕，具有特殊意義。(取材自微信)

AI摘要 文章摘要整理： 前海博物館在APEC前夕於深圳開館，展出來自國博的3000餘件文物與10件明星藏品，並作為博物館「三權分置」改革試點，引發關注。

中國國家博物館是首屈一指的頂級博物館，與北京故宮齊名，國博藏品現已南下深圳，亮相於30日開館的前海博物館，開館展出3000件文物，共8個大展。該館也是中國官方在深圳的博物館「三權」改革試點，也就是把資產所有權、藏品歸屬權、開放運營權加以區分，模式相當新穎。

據深圳前海消息，前海博物館開館推出8個大展，主要圍繞「文明起源、文明肌理、文明演進、文明底色、文明未來」5個維度，開展出的3000餘件文物，所有展品均來自中國國博館藏，包含禮器重鼎、傳世美玉、歷代名瓷、絲路遺存、造像瑰寶等，包含10件來自國博的明星文物。

相關明星文物包含「船形彩陶壺」、「子龍青銅鼎」、「彩繪石雕武士石刻」、「鈞窯玫瑰紫海棠式花盆」、「霽青釉粉彩描金燕耳尊」、「虢季子白青銅盤」、「錯金銀雲紋青銅犀尊」、「碧玉琮」、「鑲寶石金冠」（附金簪2件）、「鎏金鹿紋銀雞冠壺」。奧一新聞引述深圳博物館館長黃琛說法指，這10件明星文物僅在深圳短期展出，明年元旦假期結束後將返回國博。

公開資料顯示，前海博物館位於深圳前海合作區前灣片區，由深圳市政府與國家博物館攜手打造，總建築面積12.6萬平方公尺，展廳面積超過4萬平方公尺。

搶在APEC 非正式領袖會議拉開序幕前夕，該館的開館更有特殊意義，屆時APEC主辦方是否將會引領外賓前往參觀，值得關注。

前海博物館較為特殊之處，還在於他是中國國家文物局賦予深圳的博物館「資產所有權、藏品歸屬權、開放運營權分置改革」試點項目，也就是藏品歸屬權仍在國博，但運營權在深圳。

在前海博物館開館前，北京故宮已經與香港合建香港故宮文化館，並於2022年6月開幕。當時北京故宮出借914件展品，是故宮建院以來最大規模外借，其中一級文物166件，根據雙方的安排，西九管理局成立一家全資擁有的附屬公司，全權負責香港雇工管理和營運。北京故宮將長期借出藏品供香港故宮展覽，但不會參與博物館的日常運作事務。而香港故宮除了北京故宮外借的藏品外，現已有不少社會的贈藏，包括夢蝶軒主人盧茵茵與朱偉基、懷海堂藏品主人鍾棋偉、達文堂藏品主人陳永達，伍嘉恩、胡始康及馮永基教授。

前海博物館展品由中國國博提供，圖為國博人員與深圳方面點交瓷器。(取材自微信)