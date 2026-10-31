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五中全會／軍委未增補、維持2人 分析：解放軍整肅未完

記者陳宥菘╱綜合報導
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20屆五中全會29日閉幕，中央軍事委員會副主席張升民增選為中央政治局委員。(取材...
20屆五中全會29日閉幕，中央軍事委員會副主席張升民增選為中央政治局委員。(取材自中國軍網)

AI摘要

文章摘要整理：

五中全會後中央軍委未增補、僅剩習近平與張升民2人，學者解讀這反映解放軍整肅未完、習對軍方信任不足，且軍委體制未來不排除調整。

中共20屆五中全會29日閉幕，增選中央軍委副主席張升民為中央政治局委員，但中央軍委仍未增補，維持主席習近平與張升民兩人。學者指出，這代表解放軍內部整肅尚未完成，習近平對軍方的信任度仍不足，且不排除中央軍委體制面臨變革的可能性。

台灣政治大學國際關係研究中心30日上午召開座談會解析中共五中全會。國防安全研究院國家安全研究所副研究員王占璽指出，張升民專長非作戰，而是紀檢與政治工作，入局主因是在解放軍代表在中央委員大量被汰除、且軍委呈現真空狀態下，發揮「平衡作用」，並協助習近平持續推進軍中的整肅。

政大國關中心合聘研究員寇健文認為，張升民入局預示他可能在21屆政治局擁有一個名額，但他存在的主要目的仍是為了清洗，且看來習近平愛用「孤臣」，因為政治忠誠才是絕對可靠。

至於未增補軍委，政大國關中心副研究員曾偉峯研判與軍隊仍在整肅，尤其張又俠今年1月正式遭調查相關。他提到，今年以來習近平前往地方考察時，從未視察地方部隊，上一次已經是去年11月在海南三亞登上福建艦，「這是非常重要的訊號」，反映出軍隊內部問題太多，習近平對解放軍的信任還不足，軍事人事問題仍沒搞定。

寇健文認為，中央軍委沒增補，不排除將有解放軍領導體制改革的可能性。他指出，目前中央軍委僅剩2人，中央軍委常務會議開會時等同「習近平對著張升民」、其餘人皆為列席的情況，但還能持續運作，顯示原有的軍委架構已不再是日常運作的必須。

他提到，目前的中央軍委格局是以「軍委主席負責制」為核心，輔以帶有幕僚與諮詢性質的軍委會。他推測，若體制要出現變革，會否將現在模式（中央軍委僅剩2人）變成正式制度，「更有階層性」。他提到，1980年代也曾廢除軍委常務委員會，因此體制是否會變革也值得注意。

王占璽亦指，軍委委員沒有補足，意味著習近平認為控制軍隊不再必須依賴完整編制的中央軍委。曾偉峯則說，面對2027建軍百年目標，目前軍委架構顯得「破破爛爛」，但預期經過五中全會、習近平黨建思想確立後，軍隊人事或將透過新標準慢慢補齊。

政大國關中心30日上午召開座談會解析中共五中全會，政大國關中心合聘研究員寇健文（...
政大國關中心30日上午召開座談會解析中共五中全會，政大國關中心合聘研究員寇健文（左三）主持，政大國關中心副研究員曾偉峯（左起）、致理科技大學國貿系教授張弘遠、法國CY塞爾吉—巴黎大學教授張倫、國防院國家安全研究所副研究員王占璽、國防院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員梁書瑗出席與談。(記者陳宥菘／攝影)

精華 FAQ

  • 五中全會增選張升民為中央政治局委員，但中央軍委並未補進新委員，仍只有習近平與張升民2人。外界認為這顯示軍方人事仍未真正定案。

  • 學者指出，軍委委員未補足、張又俠等軍中高層又傳出遭調查，加上習近平近期未視察地方部隊，顯示軍內問題仍多，整肅與清洗作業尚未結束。

  • 有學者認為，軍委在僅2人的情況下仍能運作，代表原有架構未必是日常所需，未來不排除朝更正式、階層化的制度調整，甚至出現領導體制改革。

習近平 解放軍 中共

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