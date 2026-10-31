五中全會／未見習安排接班人跡象 分析：恐付出慘重代價

五中全會29日閉幕，中國國家主席習近平作重要講話。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 五中全會凸顯中共強化從嚴治黨與維穩需求，但未見習近平布局接班人，加上軍委縮編，令外界憂心權力真空與軍事指揮風險。

中共 20屆五中全會昨落幕，其主要議題是從嚴治黨。外媒引述學者分析指出，此次五中全會未見中共總書記、中國國家主席習近平安排可能接班人的跡象，但在中美競爭激烈的態勢下，作為大國的中國如今對穩定的需要特別大，但接班人迄今未浮出檯面，若接班一旦失敗或致政局不穩甚至分裂，中國恐將付出極其慘重的代價。尤其在此次五中會中央軍委人數從7人降到2人，意味著中共軍事能力指揮鏈可能面臨斷層，短期大規模行動亦恐受限。

德國之聲報導，倫敦國王學院中國研究所主任布朗(Kerry Brown)指出，由於當前的國際形勢以及中國國內的政治、經濟狀況，習近平亟需通過高壓反腐、增強官員忠誠度來盡量減少不穩定因素。「而且這個趨勢會繼續增強。如果缺乏紀律和團結，中共高層就擔心自己可能會像當今全球其他地區那樣陷入分裂和動盪」。

中共歷史上，在黨代會召開前一年的中央全會往往都會強調從嚴治黨、增強制度建設的內容。儘管如此，布朗依然認為今年的中央全會再次強調「從嚴治黨」存在一定的特殊性，因為中共如今對穩定的需求特別大。

除了保持高壓反腐態勢，中共也防範和清理「表裡不一」的官員。對此，布朗認為，中國的政治體制天生面臨著一種困境：如果希望各級官員勇於創新、敢於大膽解決問題，就有可能因為放鬆管制而導致腐敗盛行；如果強調「從嚴治黨」，保持高壓態勢，就會犧牲各級官員甚至軍隊的主觀能動性或者主動解決問題的能力。

報導稱，習近平已經73周歲，因此外界對此次中央全會的人事安排也高度關注，但似並未透露出習近平已選定接班人的跡象。學者分析指出，儘管習近平很可能在明年秋天的黨代會上獲得確認，得以繼續擔任下一屆中共中央總書記直至2032年，但接班人問題也是促使習近平寧願付出一定代價也要維護穩定的重要原因。

新加坡國立大學莊嘉穎則指出，習近平作為高度集權的領導人，可能會擔心提前指定的接班人會稀釋自己的權力。「但如果不早做安排，到時候的權力真空反而會引發更大的不穩定。」另有學者指出，尤其此次中央軍委人數從7人降到2人，意味著中共軍事能力指揮鏈目前是斷層的，短期大規模行動受限，這也是一大危機。