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五中全會／18大後處分963名高幹 定調「清除不忠者」

中國新聞組／北京31日電
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中共中央30日召開新聞發布會，解讀五中精神，定調從嚴治黨，將大力選任「對黨忠誠、...
中共中央30日召開新聞發布會，解讀五中精神，定調從嚴治黨，將大力選任「對黨忠誠、表裡如一」幹部。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

中共五中全會聚焦全面從嚴治黨，強調選拔忠誠幹部並清除不忠者；官方同時公布18大以來大規模反腐成果，外媒則關注權力集中與接班風險。

中共20屆五中全會29日落幕並通過「中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」，中央解讀五中精神，指18大以來，紀檢共處分792.2萬人，包括963名中管幹部；將大力選拔任用對黨忠誠的幹部，堅決清除對黨不忠、陽奉陰違的人，並強調從嚴治黨，但「不是要把大家管死」。

外媒分析稱，中共貫徹「習近平黨建思想」，但反腐名單中一再出現習曾提拔官員，「空椅子」背後的震盪，中國領導權交接面對的挑戰可能更加嚴峻。

中共中央昨在五中全會後舉行新聞發布會，解讀相關精神。中央政策研究室主任唐方裕說，此次會議最重要的成果，是審議通過了上述「決定」，並指由中共總書記習近平擔任文件起草組組長，在文件起草中發揮了「決定性作用」。

針對「關於鍛造堪當民族復興重任的高素質幹部隊伍」，中組部副部長黃建發表示，全面從嚴治黨關鍵在從嚴治吏。就落實「新時代好幹部標準」，將大力選拔任用「對黨忠誠、表裡如一、擔當盡責、實績突出、清正廉潔」的幹部，「堅決不用畏難避事、庸懶無為、作風漂浮的人，堅決清除那些對黨不忠、陽奉陰違、以權謀私的人」。

中紀委副書記張福海指出，18大後「推動反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固」，18大以來紀檢監察機關共查處「四風」問題164.4萬起，批評教育和處理225.7萬人；共立案810.5萬件，處分792.2萬人，其中處分中管幹部963人。反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜，剷除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱巨繁重。「決定」從四個方面作出部署：一是保持懲治腐敗高壓態勢，二是加強對權力運行的制約和監督，三是夯實崇廉拒腐思想根基，四是增強一體推進不敢腐不能腐不想腐綜合效能，提高反腐敗穿透力。

對於此次全會公報披露的16位落馬將領，解放軍報昨刊出評論員文章稱，軍隊「堅決聽從黨中央、中央軍委和習主席指揮」，並「扭住聽黨指揮、政治忠誠這個根本問題。」

英國BBC分析，本次全會出席人數減少超過四分之一，這些因被處分而出現的「空椅子」背後的人事整肅，顯示高壓反腐成為長期治理方式。新加坡國立大學政治科學系副教授莊嘉穎表示，這次會議顯得「相當安靜」，顯示習近平的權力相對鞏固。

莊嘉穎認為，公報進一步突出「習近平黨建思想」的地位，似乎有將習近平的政治地位提升至與毛澤東相近層級的意味。但「習近平也是人，也會老去。當他的精力不如從前，中共內部將如何應對權力高度集中後可能形成的真空，以及由此產生的政治挑戰，會成為更加嚴峻的問題」。

精華 FAQ

  • 會議通過全面從嚴治黨相關決定，重點放在從嚴治吏、強化政治忠誠、選任可靠幹部，以及持續保持反腐高壓態勢，並建立不敢腐、不能腐、不想腐的機制。

  • 中紀委表示，18大以來共查處四風問題164.4萬起、批評教育和處理225.7萬人，立案810.5萬件、處分792.2萬人，其中包括963名中管幹部，顯示整肅規模極大。

  • 外媒認為會議凸顯習近平黨建思想地位再上升，權力已相當鞏固，但大量整肅也帶來「空椅子」現象，未來若核心權威減弱，接班與權力真空問題可能更嚴峻。

習近平 中共

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