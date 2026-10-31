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習近平會德國、瑞士總統 喊話互利共贏 中歐分歧總能解決

中國新聞組╱北京31日電
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習近平30日下午在北京人民大會堂，歡迎到訪進行國事訪問的德國總統史坦麥爾。(路透...
習近平30日下午在北京人民大會堂，歡迎到訪進行國事訪問的德國總統史坦麥爾。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

習近平先後會見德國與瑞士總統，主打經貿合作、互利共贏與平等對話，並在自貿、科技及綠色產業等領域尋求深化中歐關係。

中歐經貿摩擦持續之際，中國國家主席習近平30日在北京分別會見到訪的德國總統史坦麥爾、瑞士總統帕姆蘭，經貿合作成為兩場會談的重要議題。習表示樂見德國在歐洲和國際事務中發揮更大作用，也希望瑞士發揮影響力，推動中歐貿易平衡發展。習近平還強調，只要堅守夥伴關係定位、秉持平等對話基調，分歧和問題總能得到解決。

綜合媒體報導，習近平會見史坦麥爾時表示，中德分別是世界第二、第三大經濟體，對中歐關係及全球經濟穩定負有重要責任，應加強溝通協作，釋放開放合作而非封閉對抗的訊號。他說，中方對德政策連貫、穩定、可預期，希望德方以開放、積極態度看待中國發展，堅持理性、務實、友好的對華政策，並為赴德中國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境。

在經貿議題上，習近平指出，中歐經貿本質是優勢互補、互利共贏，合作大於競爭、共識大於分歧，發展過程中的問題可透過平等對話解決，不應阻礙雙邊關係。雙方可擴大人工智慧、綠色低碳、服務貿易及數位經濟等領域合作。

史坦麥爾則表示，德中關係緊密互利，德方支持自由貿易及世界貿易組織規則，反對保護主義與貿易戰，願加強貿易、科技、人工智慧及環保合作，透過對話協商妥善處理經貿分歧。

不過，德國是議會內閣制，總統是虛位元首，沒有行政權，負責禮儀與國家代表；總理才是掌握國家最高行政實權的政府首腦。

由於梅爾茨28日訪問日本時，稱日本是德國最親密的合作夥伴之一，並表示兩國雖相距遙遠，仍可稱為「鄰居」。中國官媒「環球時報」30日特別發文批評，梅爾茨對日本首相高市早苗的言論過於「輕佻」，並指德國希望加強與日本的軍備合作，兩國還參與多國「全球作戰空中計畫」。文章質疑，二戰戰敗國在軍事合作上積極走向前台，卻選擇性強調共同價值觀、迴避戰後國際秩序的軍事約束，值得國際社會警惕。

同日，習近平也會見瑞士總統帕姆蘭，雙方共同見證簽署中瑞自由貿易協定升級議定書，以及科研、勞動就業、媒體等領域合作文件。習近平稱，自由貿易是中瑞關係的重要特色，希望瑞士運用自身影響力，推動中歐貿易向上平衡、穩健發展，並深化數位經濟、綠色儲能及人工智慧等新興產業合作。

帕姆蘭表示，瑞中在短時間內完成自貿協定升級談判，展現高度互信，符合兩國企業期待；瑞方將堅定奉行一個中國政策，願加強對話合作、維護自由貿易與多邊主義。

習近平30日在北京會見瑞士總統帕姆蘭。(新華社)
習近平30日在北京會見瑞士總統帕姆蘭。(新華社)

精華 FAQ

  • 核心重點是維持夥伴關係、透過平等對話處理分歧，並推動中歐經貿互利共贏。習近平同時希望德瑞在歐洲與國際事務中發揮作用，協助中歐貿易平衡發展。

  • 習近平提到，中德與中瑞可在人工智慧、綠色低碳、服務貿易、數位經濟、綠色儲能等領域深化合作，藉由優勢互補來化解經貿摩擦，避免分歧影響雙邊關係。

  • 雙方共同見證中瑞自由貿易協定升級議定書及科研、勞動就業、媒體等合作文件簽署。帕姆蘭並重申奉行一個中國政策，願與中方加強對話、維護自由貿易與多邊主義。

德國 習近平 瑞士

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