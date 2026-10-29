解析中共五中全會 台學者：21大前恐不會有七中全會

台灣學者張五岳30日認為，全會宣布明年召開21大，意味著中共20大將可能不會再有慣例的「七中全會」。（記者廖士鋒／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 中共五中全會聚焦全面從嚴治黨與人事整肅，張五岳研判21大前可能不再有七中全會，並認為習近平已藉此為未來高層布局定調。

中共 20屆五中全會29日宣告結束，並推出全會公報以及從嚴治黨相關決定，台灣學者張五岳認為，全會宣布明年召開21大，意味著中共20大將可能不會再有慣例的「七中全會」。而中共總書記習近平 透過五中全會，也就明年中共21大的高層人事部署，拿出這些標準予以定調與定性。

台灣財團法人國策研究院文教基金會30日上午假張榮發基金會舉行「中共20屆五中全會」座談會，邀集學者專家解讀中共20屆五中全會的意涵。

淡江大學兩岸關係研究中心首席研究員張五岳指出，說這是21大前最重要的一次會議一點也不為過，這次的全會公報提到，中共21大於2027年下半年在北京召開，意味著中共20大將可能不會再有慣例的「七中全會」，下一次中全會即是中共21大前的「六中全會」。

他也表示，此次會議主軸是「全面從嚴治黨」，而並非外界關注的中共高層人事或是有關接班人選或是梯隊的安排。

對於中共反腐情況，張五岳提到，開會前夕公布的懲處幹部已超越往年，而公報中凸顯出，針對明年即將召開的21大，中共已經從反腐，進一步變成「從嚴治吏」，這代表反腐的範圍已經從查貪腐、查作風、查政治忠誠、查政績、查是否與中央高度一致、是否執行中央政策，這也是未來21大高階人事選拔考量，今後的反腐並不是單純的廉政政策，而是把反腐、政治紀律、組織紀律、中央權威相結合。

至於此次五中全會人事布局，張五岳則表示，面對3位政治局委員的空缺（張又俠、何衛東、馬興瑞）只增補軍委副主席張升民為政治局委員，而並沒有補齊其他兩名的空缺。

他解釋，因為雖然政治局有缺額，但增選並非常態。如自1994年中共十四屆四中全會增選黃菊為政治局委員後，中共32年來未再於中央全會期間增選政治局委員；此次增選張升民，成為罕見例外。這次主要是政治局沒有一位軍人背景，此外也缺中央軍委副主席以及沒有中央軍委會委員所致。因此，僅增補張升民完全符合現實需求與慣例，是「不得不然」。

除了增補張升民為政治局委員外，五中全會確認了33人被開除黨籍並撤銷1人黨內職務。33人中，中央委員計18人，中央候補委計15人。但此次只補進10名中央委員，另外有8名中央委員仍然未補齊。他也提到，此次五中全會依然循上一次全會處理方式，跳過所有軍方背景的人選包括武警副司令員、中將付文化與武警中將朱文祥，也跳過中央社會主義學院黨組書記吉林與中國央行副行長朱鶴新。凸顯中共對於軍方的大力整頓還在持續。「凡事只要被跳過去的，理論上不可能重新復出」。

對於33到34個上將缺，目前只有6位上將，張五岳估計，軍方重要的高層上將是否由目前6位再晉升，要看今年12月或明年8月1日共軍建軍百年是否補齊。

最後，張五岳強調，五中全會公報全文不到5000字中，習近平的名字出現高達9次，並反覆出現在「核心」、「思想」、「黨建思想」等關鍵詞彙。整體來看，張五岳認為，從相關布局可看出，習近平透過五中全會後，不論是在權力基礎或是思想路線乃至明年中共21大的高層人事部署，已經拿出這些標準予以定調與定性了。

因而他認為，台海風險比較可控。他解釋，馬上將登場的有APEC深圳川習會、G20川習會，在美中管道中，相信兩岸風險較可控，但11月美國期中選舉結果，若民主黨掌握參眾兩院，明年的涉台議題中，可能引發美中台關係的包含軍售、賴總統過境、美國高階官員訪台、美國友台法案等等，伴隨明年台灣要進入2028大選熱身，以及共軍建軍百年、21大，明年兩岸關係風險可控，但「有比較多挑戰因素」，更多取決於美中台三邊關係的互動。

台灣國策院30日召開座談會，邀集學者專家分析中共20屆五中全會。（記者廖士鋒／攝影）