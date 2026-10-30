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「個別政客阻礙」 中派武官赴東協防長會議 層級史上最低

記者陳湘瑾／綜合報導
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中國國防部發言人張曉剛。(記者陳湘瑾／攝影)
中國國防部發言人張曉剛。(記者陳湘瑾／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

東協防長擴大會在菲律賓舉行，中國因菲方設障僅派武官出席，成為2010年以來參會層級最低；中方批評菲方破壞規則，仍重申支持東協合作。

第13屆東盟(東協)防長擴大會近日在菲律賓舉行，中國僅派駐菲使館國防武官出席，創2010年該機制成立以來中方參會官員層級最低紀錄。中國國防部發言人張曉剛29日表示，菲律賓個別政客公器私用，設置障礙阻撓中方參會，中方仍決定派員參會，展現對東協中心地位及區域防務合作的支持。

第20屆東協國防部長會議、第13屆東協防長擴大會及相關配套會議於10月28至29日在菲律賓宿務舉行。菲律賓是2026年東協輪值主席國。

中國國防部27日發布消息稱，29日，中國駐菲律賓使館國防武官將作為中方代表，出席在宿務舉行的第13屆東盟（東協）防長擴大會，同各方就堅持對話協商、增進理解互信交換意見，重申堅定支持東協在區域架構中的中心地位，促進地區防務安全對話合作，為維護地區和平穩定貢獻力量。

環球網指出，這是2010年首屆東協防長擴大會舉行以來，中方參會官員級別最低的一次。

張曉剛29日於例行記者會上表示，作為本屆東協防長擴大會輪值主席國，菲方放任個別政客肆意妄為、公器私用，重重設障阻礙中方參會，嚴重破壞東協協商一致原則，嚴重違背東協防長擴大會開放包容精神，不符合基本外交禮儀，損害中方作為機制成員的正當權利，多數東協國家紛紛予以質疑和反對。

張曉剛表示，中國仍決定派員參會，體現了對東協中心地位的堅定支持，體現了對地區防務安全合作的負責任態度。菲方一意孤行，綁架東協、攪局生事，削弱的是東協防長擴大會的聲譽，破壞的是東協國家間團結互信，最終將損害菲律賓及地區國家和人民的根本利益。

精華 FAQ

  • 中國僅派駐菲律賓使館國防武官出席宿務會議，成為2010年該機制成立以來，中方參會官員層級最低的一次，顯示此次參與受到明顯限制。

  • 張曉剛表示，菲方放任個別政客公器私用、重重設障，阻撓中方參會，已破壞東協協商一致原則，也違背開放包容精神與基本外交禮儀。

  • 中方表示仍決定派員出席，主要是表達對東協中心地位的支持，並展現對區域防務安全合作的負責任態度，避免影響地區和平穩定。

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