「國家愈大、實力愈強」 德總統北大演講 籲中盡大國責任

德國總統史坦麥爾在北大接受榮譽教授頭銜後，發表演講。(取材自中新網)

AI摘要 文章摘要整理： 德國總統史坦麥爾訪問北京大學發表演講，呼籲中國在大國競爭與俄烏戰爭中承擔更多責任，並與德國、歐洲共同維護公平貿易與規則秩序。

德國 總統史坦麥爾29日在北京大學 接受榮譽教授頭銜後，發表演講指出，當前的國際秩序正面臨前所未有的衝擊，呼籲德中攜手合作，共同加強基於規則的國際秩序，倡導和平與全球自由貿易。他並敦促中國履行全球大國的責任，「國家愈大、實力愈強，責任也就愈重大」。另外，乒乓名宿波爾和史坦麥爾在北京打乒乓，史坦麥爾慘敗收場。而史坦麥爾夫婦訪華第三天，逛頤和園。

綜合德國之聲中文網、德新社報導，史坦麥爾29日表示，近年來，中國努力實現盡可能高度的獨立，這是一個可以理解的目標。但是，「中國對經濟更獨立自主的追求，絕不能導致其他國家對中國的依賴性和脆弱性隨之增加。」

他說，歐洲無法接受自身經濟陷入單方面脆弱的境地，正如中國也不會接受同樣情況。

史坦麥爾強調，德國不希望與中國脫鉤，而是希望在更公平的條件下繼續合作。他呼籲在德中及中歐之間建立公平的貿易競爭環境，並敦促中國履行其作為全球大國的責任，「國家越大、實力越強，責任也就越重大」。

談及俄烏戰爭，史坦麥爾呼籲中國協助結束俄羅斯 對烏克蘭發動的侵略。他指出，中國是聯合國安理會常任理事國，且與俄羅斯保持密切聯繫，希望中國共同努力，促使俄羅斯停止侵略，進入嚴肅的談判進程。他也呼籲國際社會攜手應對氣候變遷、環境保護及人工智慧等重大挑戰。

坦麥爾夫婦遊覽頤和園。(取材自微博)

訪華期間，史坦麥爾也與德國乒乓名宿波爾在北京大學體育館進行表演賽。儘管波爾努力手下留情，史坦麥爾仍慘敗收場。隨著五中全會閉幕，史坦麥爾接下來將會見中國國家主席習近平等中國政要。

另據自媒體創作者「八八尚語」報導，訪華第三天，史坦麥爾夫婦也前往頤和園遊覽，沿著彩繪長廊欣賞園林景致，並聽取工作人員講解。史坦麥爾夫人穿白風衣與平底鞋逛頤和園，十分優雅。

史坦麥爾夫婦遊覽頤和園。(取材自微博)