觀察站／五中全會開得有些壯烈 一半海水一半火焰

五中全會29日閉幕，中國國家主席習近平作重要講話。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 中國五中全會在從嚴治黨與高層整肅中落幕，既釋出重大人事清理訊號，也透露21大前的人事布局尚未成熟。

中國五中全會的結果，令人想起中國早年暢銷小說「一半是海水，一半是火焰」。這種聯想說的是水火互生互滅，不是火烤乾水，就是水撲滅火焰。五中正在這幽暗與熱烈中，開得有些壯烈。

五中全會閉幕，按會議公報，大會作了三件事，一件是聽取和討論中國國家主席習近平 受中央政治局委託所作的工作報告，這是中全會例行議程；二是審議通過「中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」，這是今次全會的主要議程；三是解決中央委員會組成人員的懲處問題，這基本上屬程序性安排；四是中央委員會組成人員的增補，這有程序性安排，有稍稍的意外。

習近平代表中央政治局向全會作工作報告，慣例上是三方面內容，即總結經驗，擺出問題，作出大勢判讀。其中總結一年來中央成就的，有這麼兩句極為醒目，即「加強國防和軍隊現代化建設，做好港澳工作和對台工作」；把問題以解決問題的認識來講的，則是「直面一度出現黨的領導弱化虛化淡化、管黨治黨不嚴不實不力、黨內一些問題怵目驚心的嚴峻現實」。

也因為此，今次全會的重頭戲，是習近平就中全會要作出的「決定（討論稿）」，向全會作說明。包括歷史、現狀，將要更從嚴治黨遵循的原則，根本性領導制度，未來推進全面從嚴治黨要作出系統部署等等。

外界對政治術語的羅列不大懂，但對人員名單有特別的興趣。今次中全會公報，是羅列名單最多的一次，正面羅列的除依姓氏筆畫來補缺由中央候補委員升為中央委員者外，真正論功行賞增補者只有一位，即中央軍委副主席張升民，獲增選為中央政治局委員，這一安排有兩層意思，一是在中國建軍百年的大日子前，也是21大前，對軍方班子的重新鋪排還沒有成熟的安排；二是中央政治局委員缺位，也不急於補齊，顯示21大的前期人事準備，也未成熟。

人事議題的重點在處置名單，一是通過中紀委對前中央政治局委員馬興瑞等18人嚴重違紀違法問題的審查報告；二是通過了中央軍事委員會關於張又俠等16人嚴重違紀違法問題的審查報告；三是確認中央政治局之前對這些人作出的給予馬興瑞等人開除黨籍處分，給予李雲澤撤銷黨內職務處分。這三項內容、三條名單，每一個都可寫成小說。

最後顯示水火交融、前景難測的，還有一個重大宣示，那就是宣布了21大的粗略會期，公告中輕輕一帶而過，卻是中國一個政治期開啟的重大標示，新的政治故事這才由序開始。