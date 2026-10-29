五中全會／火箭軍張升民入政治局 習近平安撫軍心？

20屆五中全會29日閉幕，中央軍事委員會副主席張升民增選為中央政治局委員。(取材自中國軍網)

AI摘要 文章摘要整理： 五中全會增選張升民進入政治局，打破軍方代表長期從缺局面，被視為習近平在軍隊整肅後兼顧安撫軍心與穩定軍權的訊號。

中國20屆五中全會29日在北京落幕，會後發布的簡歷顯示，68歲的火箭 軍" rel="213996">火箭軍 上將、中央軍委副主席兼中央紀委副書記張升民，獲增選為中央政治局委員。這是自1994年14屆四中全會增選黃菊以來，時隔32年再次於中央委員會任期中途增補政治局委員。有分析指出，張升民的晉升實屬罕見，也打破軍方代表從缺局面，顯示習近平 「相當程度安撫一下軍隊」。

綜合BBC、中央社報導，張升民長期深耕軍隊政治工作與紀檢監察系統，曾任中央軍委紀律檢查委員會書記。其晉升背景，正值軍方高層接連因紀律處分遭到重創。20屆一中全會確定的7人中央軍委班子中，何衛東、苗華、張又俠與劉振立等高層相繼落馬並被開除黨籍，目前軍委僅剩主席習近平與副主席張升民二人，且公報未宣布增補其他軍委成員。

在中央委員會任期中途增選政治局委員，中共歷史上有先例，但近年罕見。上一次是1994年9月，14屆四中全會增選時任上海市長黃菊為政治局委員，他隨後接任上海市委書記。張升民此次獲增選，時隔32年。更早的1985年，12屆五中全會曾一次增選田紀雲、喬石、李鵬等6人進入政治局。2004年徐才厚雖在全會上升任中央軍委副主席，但直到2007年換屆時才進入政治局。

針對張升民這項人事變動，台灣淡江大學兩岸關係研究中心首席顧問張五岳與國防安全研究院副研究員揭仲解析指出，在軍隊歷經大力整頓後，一度出現中央政治局完全沒有軍方代表的特殊局面的破天荒情況。因此，增選張升民進入政治局是「符合現實的必然」，核心目的在於打破軍方代表從缺的局面，並在一定程度上撫平軍心。

揭仲進一步分析，軍隊整肅後，會議公報特別強調「加強國防和軍隊現代化建設」，顯示習近平向軍方與國際社會釋出姿態，表明仍會投入充足資源、持續推動建軍計畫，具備實質安撫的作用。然而，原先備受關注的軍委紀委書記張曙光此次並未補入中央軍委。由於張曙光為張升民的老部下，此安排反映出習近平在軍隊高層大清洗後，更加提防並警惕個人影響力坐大。