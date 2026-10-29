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5中全會「大清洗」34人 除黨籍數創文革來新高 胡春華露面

記者廖士鋒陳湘瑾／綜合報導
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20屆五中全會29日閉幕，習近平（中）與其他六名常委在主席台上舉手表決。(新華社...
20屆五中全會29日閉幕，習近平（中）與其他六名常委在主席台上舉手表決。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

中國20屆5中全會以大規模整肅收場，34人遭開除黨籍創文革以來新高，張又俠、馬興瑞等多名高層與將領落馬，張升民則獲補入政治局。

中國20屆5中全會29日閉幕，全會發布公報對34人大清洗處分長名單，包括前政治局委員張又俠、馬興瑞，前中聯部長劉建超及多名高級將領開除黨籍，創下文革以來最高紀錄。另增選張升民為中央政治局委員，遞補盧東亮等十人為中央委員。並決定21大於2027年下半年在北京召開。而備受關注的「團派」人物胡春華，也在最後一天露面。

新華社29日發布全會公報，全會審議通過「中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」。公報稱，面對領導弱化虛化淡化、管黨治黨不嚴不實不力、黨內一些問題怵目驚心的嚴峻現實，以習近平為核心的黨中央堅定不移全面從嚴治黨，從根本上扭轉了管黨治黨寬鬆軟狀況，剎住了一些長期沒有剎住的歪風，糾治了一些多年未除的頑瘴痼疾，消除了黨、國家、軍隊內部存在的嚴重隱患。

全會通過了中紀委關於馬興瑞、劉建超等18人的嚴重違紀違法問題的審查報告，以及中央軍委關於張又俠、劉振立等16人嚴重違紀違法問題的審查報告，確認中央政治局之前給予馬興瑞、張又俠、劉振立、藍天立、劉建超等33人開除黨籍處分，給予李雲澤撤銷黨內職務處分。

值得注意的是，多位將領與軍工系統高層，直至29日公報披露才知已被開除黨籍，包含：解放軍東部戰區政委劉青松上將、北部戰區司令員黃銘上將、西部戰區司令員汪海江上將、陸軍副司令員劉發慶中將、新疆軍區政委楊誠中將、中央軍委科技委副主任趙曉哲中將、中央軍委辦公廳主任方永祥中將；以及前中國核工業集團董事長余劍鋒、航天科工集團董事長袁潔、中國船舶集團董事長溫剛等人。

而先前未出席長征90周年紀念大會的中央委員、與胡錦濤關係密切的全國政協副主席胡春華，則在29日晚央視新聞聯播畫面現身。但官方相當低調，並未具體報導。

而中央軍委副主席張升民獲增選為政治局委員，則已經坐在主席台上。

公報表示，黨面臨的「四大考驗」和「四種危險」是長期的、複雜的、嚴峻的。全黨必須從鞏固黨的長期執政地位、實現中華民族偉大復興的戰略高度，深刻認識持之以恆推進全面從嚴治黨的重大意義。

針對幹部養成，公報指出，必須嚴格幹部教育培養、選拔任用、管理監督，提高培養選拔優秀年輕幹部品質，加強幹部管理監督。

出席全會有中央委員162人、候補中央委員117人，出席人數創下1992年14大以來歷次全會的最低紀錄。

另，本次全會按照黨章規定，遞補中央候補委員盧東亮、包鋼、劉捷等十人為中央委員。盧東亮去年6月擔任山西省長、包鋼去年10月任內蒙古自治區主席、劉捷則為浙江省長。

五中全會30日閉幕，央視新聞聯播播出五中全會畫面，全國政協副主席胡春華(前排右一...
五中全會30日閉幕，央視新聞聯播播出五中全會畫面，全國政協副主席胡春華(前排右一)現身。(央視截圖)

精華 FAQ

  • 全會公報確認，中央政治局先前已對馬興瑞、張又俠、劉振立、藍天立、劉建超等33人作出開除黨籍處分，另對李雲澤撤銷黨內職務，整體規模創下文革以來新高。

  • 公報披露，多名將領與軍工高層被開除黨籍，包括劉青松、黃銘、汪海江、劉發慶、楊誠、趙曉哲、方永祥，以及余劍鋒、袁潔、溫剛等人，顯示整肅延伸至軍隊與軍工體系。

  • 全會增選張升民為中央政治局委員，並遞補盧東亮、包鋼、劉捷等10人為中央委員；備受關注的胡春華也在最後一天露面，顯示會場人事安排與派系觀察皆受外界關注。

張又俠

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