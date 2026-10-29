姆巴佩「辱華」效應 代言商品被遮眼、下架 廣告頭像被挖掉
姆巴佩因受訪言論引發中國輿論反制，相關代言商品遭下架、遮蓋或撤除，連廣告頭像也被處理；前球星奧斯卡則公開呼籲外籍球員尊重中國。
AI摘要
文章摘要整理：
姆巴佩因受訪言論引發中國輿論反制，相關代言商品遭下架、遮蓋或撤除，連廣告頭像也被處理；前球星奧斯卡則公開呼籲外籍球員尊重中國。
中國對西甲皇馬球員姆巴佩「辱華」事件展開連串制裁效應持續擴大，趙一鳴等數家連鎖店昨也宣布姆巴佩商品下架，東鵬飲料被爆緊急發送專用遮蓋貼紙，要求各賣場貼在「補水啦」瓶身蓋住姆巴佩頭像的雙眼。廣州有商家稱姆巴佩代言飲品昨單日銷量為零，多地公交車站廣告的姆巴佩頭像眼睛被挖。曾效力中超的前巴西國腳奧斯卡昨發聲，稱他在華八年，深知要尊重中國人，盼愈來愈多外籍球員尊重中國。
姆巴佩因日前受訪時提及 「中國獨裁者毛澤東迷因圖」事件，被中國展開連串反制，儘管姆巴佩、西甲和皇馬先後已道歉，仍被多家中國官媒認為誠意不足。
而姆巴佩相關商品的下架仍在持續。據九派新聞，趙一鳴零食、萬辰集團旗下量販零食連鎖品牌吖嘀吖嘀方，都表示下架了姆巴佩相關品牌宣傳物料及產品。有廣州商家表示，姆巴佩代言的飲品，目前「單日銷量為零」。
另據X平台「李老師不是你老師」，有網民爆料，稱中南財經政法大學一家超市對印有姆巴佩肖像的東鵬「補水啦」飲料進行遮蓋，瓶身上的姆巴佩被「蒙上」黑色眼罩。另有爆料稱，此「眼罩」貼紙是東鵬飲料緊急配送，原因是新品趕工不及才以此為因應方案；東鵬還要求門市及賣場將貼紙貼姆巴佩頭像的雙眼，必須全面遮蔽。但此說未獲東鵬飲料官方證實。
另傳出濟南、瀋陽等地巴士車身廣告中，東鵬飲料的「補水啦」廣告代言人姆巴佩頭像已被撕去，也有便利店將該款飲料包裝上的姆巴佩頭像挖走。
據觀察者網報導，曾效力中超海港的前巴西國腳、英超切爾西舊將奧斯卡29日在社交媒體公開發聲表示，「我在那裡（中國）生活了八年，對這個國家始終懷有深深的感激與自豪。」「看到一些不了解中國現實和文化的人隨意發表評論，我感到很難過。」
奧斯卡在視頻中還說：「這個國家是發展最快的國家之一，我也特別看重對中國人的尊重，我只希望愈來愈多的外籍球員或者在社媒上有影響力的人，都要尊重中國人。」
另據中國新聞網引述卡塔爾半島電視台報導稱，在姆巴佩道歉及西甲聯盟的回應未能平息中國的反應後，西甲主席哈維爾特巴斯成立了「危機應對小組」。西甲聯盟的消息人士稱，特巴斯正在考慮前往中國，以化解西班牙足球可能面臨的巨額財務損失威脅。
多家連鎖店宣布下架其相關商品，部分商家停售代言飲品，廣告看板與車站海報上的頭像也遭撕除或挖眼處理，反制範圍持續擴大。 網傳東鵬緊急配送專用遮蓋貼紙，要求門市把貼紙貼在「補水啦」瓶身上，遮住姆巴佩頭像的雙眼；但這項說法尚未獲官方證實。 奧斯卡表示自己在中國生活8年，對中國深懷感激，也強調尊重中國人很重要，並希望更多外籍球員與有影響力的人能尊重中國文化。
精華 FAQ
多家連鎖店宣布下架其相關商品，部分商家停售代言飲品，廣告看板與車站海報上的頭像也遭撕除或挖眼處理，反制範圍持續擴大。
網傳東鵬緊急配送專用遮蓋貼紙，要求門市把貼紙貼在「補水啦」瓶身上，遮住姆巴佩頭像的雙眼；但這項說法尚未獲官方證實。
奧斯卡表示自己在中國生活8年，對中國深懷感激，也強調尊重中國人很重要，並希望更多外籍球員與有影響力的人能尊重中國文化。
上一則
美官員稱2028年前攻台可能性降低 中國防部：外部勢力無權干涉
下一則